Ο Αυστραλός είναι έτοιμος να δώσει τη «μάχη της ζωής του» για τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1 απέναντι σε πολύ σκληρούς αντιπάλους.

Ο Όσκαρ Πιάστρι προσεγγίζει το τελικό σκέλος της σεζόν 2025 με ψυχραιμία αλλά και με ρεαλισμό. Ο 24χρονος Αυστραλός προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών με 25 βαθμούς διαφορά από τον ομόσταυλό του Λάντο Νόρις, έχοντας μπροστά του εφτά κρίσιμους αγώνες. Ο τρίτος Μαξ Φερστάπεν είναι πλέον 69 βαθμούς πίσω.

Οι αγώνες που απομένουν είναι κρίσιμοι για την έκβαση της σεζόν και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι τρεις διεκδικητές. Με κάθε γύρο που θα κάνουν στην πίστα η πίεση θα αυξάνεται και μένει να αποδειχθεί αν και πόσο οι «πρωτάρηδες» σε μάχη τίτλου στην F1, Πιάστρι-Νόρις, θα επηρεαστούν.

Max's championship gap has reduced after Baku! 👀



But Oscar still holds the lead as we head into the final rounds of the season 📊#F1 pic.twitter.com/rBAnC3vISs — Formula 1 (@F1) September 27, 2025

Μαθημένος στην πίεση

Με το Grand Prix Σιγκαπούρης (3-5 Οκτωβρίου) να πλησιάζει, ο Πιάστρι εμφανίζεται ήρεμος και επικεντρωμένος. Στο Αζερμπαϊτζάν είχε την πρώτη του φετινή εγκατάλειψη, όμως δεν αφήνει τον εαυτό του να επηρεαστεί από ένα κακό αποτέλεσμα.

Όπως δήλωσε ο 24χρονος οδηγός της McLaren: «Η ένταση θα αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, και είμαι έτοιμος γι’ αυτό. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και σε άλλα πρωταθλήματα. Tο αίσθημα της πίεσης στη μάχη για τον τίτλο το ίδιο. Είμαι έτοιμος».

Ο Πιάστρι δηλώνει πως η εμπειρία του σε F3 και F2 τον έχει βοηθήσει να «θωρακιστεί» ψυχολογικά και να μην χάσει την αυτοκυριαρχία όταν ανεβαίνει η πίεση.

Το στήριγμα του Ουέμπερ

Στη διαχείριση της πίεσης ο Πιάστρι θα στηριχθεί και στον μάνατζέρ του, Μαρκ Ουέμπερ, έναν άνθρωπο που έχει βιώσει από πρώτο χέρι τις ενδοομαδικές μάχες για τον τίτλο. Ο Αυστραλός είχε μονομαχήσει για το πρωτάθλημα το 2010 και το 2012 όταν ήταν οδηγός της Red Bull Racing δίπλα στον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Όπως είπε ο Πιάστρι: «Μπορώ να βασιστώ στον Μαρκ, αλλά στο τέλος όλα εξαρτώνται από το πώς εγώ θα το διαχειριστώ, πώς θα οδηγήσω και πώς θα ανταπεξέλθω στα προβλήματα που θα προκύψουν. Το να έχεις μια δυνατή ομάδα γύρω σου είναι πολύ σημαντικό. Ο Μαρκ είναι ένας από αυτούς».

