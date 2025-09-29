Η ασυνέπεια των αγωνοδικών της Formula 1 δημιουργεί ολοένα και περισσότερα προβλήματα και δυσαρέσκεια στους οδηγούς, οι οποίοι ζητούν από την FIA να κάνει δομικές αλλαγές.

Οι αγωνοδίκες και οι αποφάσεις του βρίσκονται συχνά-πυκνά στο προσκήνιο της Formula 1. Οι ποινές που αποδίδονται στους οδηγούς σε πληθώρα περιπτώσεων δεν τους βρίσκουν σύμφωνους, ενώ ορισμένες αποφάσεις έχουν δημιουργήσει ζητήματα σχετικά με την ικανότητά τους να έχουν σταθερές αποφάσεις.

Με τη δυσαρέσκεια να αυξάνεται αγώνα με τον αγώνα, οι οδηγοί πλέον βγαίνουν μπροστά και ζητούν αλλαγές από την FIA. Συμβάντα όπως των Κάρλος Σάινθ και Λίαμ Λόσον στο Ζάντβορτ, στο οποίο οι αγωνοδίκες παραδέχθηκαν πως έδωσαν λάθος ποινή, φαίνεται πως έχουν ξεχειλίσει το... ποτήρι.

Το ζήτημα της ασυνέπειας

Ο Κάρλος Σάινθ, o οποίος είναι ένας από τους διευθυντές της ένωσης των οδηγών GPDA, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την ανάγκη μόνιμων αγωνοδικών στη Formula 1.

Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari, μιλώντας στο Μπακού, παραδέχθηκε ότι νιώθει πως η απουσία σταθερών αγωνοδικών δημιουργεί μια αχρείαστη σύγχυση: «Δεν ξέρω πώς προσεγγίζουν κάθε κατάσταση. Αν θα πάρουν την απόφαση τη στιγμή του συμβάντος ή θα την αφήσουν για μετά. Νομίζω ότι όλοι μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, πιέζουμε να ξέρουμε το αποτέλεσμα του αγώνα όταν πέφτει η καρό σημαία, όχι δύο ώρες αργότερα».

Σύμφωνα με τον Σάινθ, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το πότε βγαίνει η απόφαση, αλλά και η έλλειψη συνέπειας: «Αν ήξερα ότι οι ίδιοι αγωνοδίκες είναι παρόντες σε κάθε Γκραν Πρι, θα μπορούσα να καταλάβω καλύτερα το μοτίβο τους, τις τάσεις τους. Τώρα, με διαφορετικούς αγωνοδίκες κάθε φορά, είναι σχεδόν αδύνατο να ξέρεις τι να περιμένεις».

Η πρότασή του για το μέλλον

Το 2025 η FIA άλλαξε το σύστημα, με τρεις αγωνοδίκες στα περισσότερα Grand Prix (και τέσσερις σε «υψηλού φόρτου» Σαββατοκύριακα, όπως σε Αυστραλία, Κίνα, Καναδά, Σιγκαπούρη, Μεξικό και Σάο Πάολο). Ωστόσο, οι περισσότεροι εξακολουθούν να εναλλάσσονται ανά αγώνα.

Ο Σάινθ ξεκαθαρίζει ότι έχει μια «πολύ, πολύ καθαρή άποψη»: «Πιστεύω ότι τουλάχιστον δύο από τους τρεις αγωνοδίκες θα έπρεπε να είναι μόνιμοι σε όλη τη σεζόν, και μόνο ένας να αλλάζει για λόγους εκπαίδευσης και δικαιοσύνης. Έτσι θα έχουμε συνέχεια και σταθερότητα».

Όσο για το επιχείρημα του κόστους, ο οδηγός της Williams ήταν κατηγορηματικός: «Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα πληρώσει. Υπάρχουν αρκετά χρήματα στη Formula 1 για να καλυφθούν οι μισθοί των αγωνοδικών, όπως καλύπτονται και τόσοι άλλοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάμε για αυτό».

