Στην αποπνικτική ζέστη του Μαρόκου η Audi πραγματοποίησε ένα άκρως απαιτητικό τεστ δοκιμών με το νέο RS Q e-tron E2.

Λιγότερες από 100 ημέρες απομένουν για την έναρξη του Ράλλυ Ντακάρ για το 2023, με την Audi να βρίσκεται σε ένα προχωρημένο στάδιο δοκιμών. Το νέο της υβριδικό αγωνιστικό RS Q e-tron E2, που παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες θα τεθεί στη μάχη του πιο σκληρού αγώνα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Για να προετοιμαστεί σωστά, ολοκλήρωσε ένα μαραθώνιο τεστ δοκιμών στο Μαρόκο, όπου πραγματοποίησε συνολικά 4.218 χιλιόμετρα. Όλοι οι οδηγοί της ομάδας μαζί με τους συνοδηγούς τους παραβρέθηκαν στο τεστ 9 ημερών, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο επικεφαλής λειτουργίας της ομάδας, Αρνό Νιμπού Μπος, μίλησε για τις δοκιμές στο Μαρόκο και την πρόοδο της ομάδας του: «Το πλάνο μας ήταν να πραγματοποιήσουμε 9 ημέρες δοκιμών όπου κάθε πλήρωμα θα είναι σε θέση να οδηγήσει και να δοκιμάσει το αγωνιστικό μας για τρεις ημέρες. Είχαμε δύο κύριους στόχους. Να εξελίξουμε τη δεύτερη έκδοση του αγωνιστικού μας για το Ράλλυ Ντακάρ και τα πληρώματα να εξοικειωθούν με τις εξελίξεις που έχουμε. Η μείωση του βάρους δημιουργεί νέες ευκαιρίες στο set-up των αναρτήσεων, κάτι το οποίο θέλουμε να εξερευνήσουμε. Κινούμαστε σε καλή κατεύθυνση. Ο ηλεκτροκινητήρας μαζί με όλα του τα συστήματα λειτουργεί πιο ομαλά από τις δοκιμές που είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο».

Η μεγάλη διαφορά του RS Q e-tron E2 σε σχέση με τον προκάτοχό του είναι το βάρος, μιας και το νέο αγωνιστικό είναι σημαντικά ελαφρύτερο. Σε αυτό στηρίζονται και οι οδηγοί στη φετινή τους προσπάθεια για νίκη στο Ντακάρ.

Στο βάρος και στο πώς συνδυάζεται με την ηλεκτροκίνηση εστίασαν οι οδηγοί της Audi, όπως επίσης και στην καλύτερη συμπεριφορά του RS Q e-tron E2: «Όχι μόνο το βάρος αλλά και η κατανομή του είναι πολύ καλύτερη τώρα. Πλέον το αυτοκίνητο ντριφτάρει λιγότερο, είναι πιο ευλύγιστο και πιο εύκολο στην οδήγηση», ανέφερε ο Κάρλος Σάινθ.

Την άποψή του παρέθεσε και ο πολυνίκης στο Ντακάρ, Στεφάν Πετερανσέλ: «Όταν οδηγούμε σε μεγάλες, γρήγορες στροφές, η φυγόκεντρος δύναμη είναι μικρότερη. Οπότε είναι πιο εύκολο να μείνεις στο εσωτερικό της στροφής. Επιπλέον, η θέση μας εντός του αυτοκινήτου είναι επίσης καλύτερη»

Από τη μεριά του, ο Ματίας Έκστρεμ, συμπλήρωσε: «Δεν έχει μεγάλη σημασία το χρονόμετρο αλλά το να έχεις ένα προβλέψιμο αυτοκίνητο. Εκτός από το μειωμένο βάρος, τα βελτιωμένα αεροδυναμικά βοηθήματα είναι επίσης αντιληπτά. Έχει θετικό αποτέλεσμα, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες».

Συνολικά η Audi έχει πραγματοποιήσει έως τώρα περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα δοκιμών. Το νέο RS Q e-tron E2 αναμένεται σύντομα να δοκιμαστεί σε πραγματικές αγωνιστικές συνθήκες. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες η Audi θα πάρει μέρος στο Ράλλυ Μαρόκου που θα πραγματοποιηθεί 1-6 Οκτωβρίου.

