Σε μεγάλο γρίφο έχει εξελιχθεί η έλλειψη καλής απόδοσης στη Scuderia Ferrari στους τελευταίους αγώνες της F1.

Οι τελευταίοι αγώνες της Formula 1 κάθε άλλο παρά ικανοποιητικοί είναι για τη Scuderia Ferrari. Aυτό δεν οφείλεται μόνο στη διαχείρισή τους αλλά και στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας απέναντι στη Red Bull RB18 που είναι πλέον σαφώς το ταχύτερο μονοθέσιο.

Ειδικότερα από το Grand Prix Βελγίου, που τέθηκε σε εφαρμογή η τεχνική ντιρεκτίβα της FIA για το porpoising, και έπειτα, η Ferrari δείχνει σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι πιο αργή από τη Mercedes. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο οι μηχανικοί της προσπαθούν να επιλύσουν, όπως έχει παραδεχθεί και ο επικεφαλής της, Ματία Μπινότο.

Στο κλίμα δηλώσεων αυτό έρχεται να μπει και ο επικεφαλής μηχανικός απόδοσης της Ferrari, Τζοκ Κλίαρ, ο οποίος εξηγεί το μεγάλο μυστήριο των τελευταίων εβδομάδων στο Μαρανέλο: «Αν γνωρίζαμε τα προβλήματά μας, θα είχαμε τη λύση. Είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουμε στην επίλυσή τους. Μιλάς με ομάδες που έχουν χάσει απόδοση στους αγώνες και είναι μυστήριο αυτό που τους συμβαίνει. Γι’ αυτό αυτή η δουλειά δεν είναι εύκολη και αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον για εμάς. Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε όλες τις απαντήσεις και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ειδικά στο Σπα. Έχουμε κάποιες ιδέες τις οποίες τις εξετάζουμε. Όταν πήγαμε στη Μόντσα, είχαμε όπως στο Σπα παρόμοια επίπεδα κάθετης δύναμης, όμως ήμασταν πιο δυνατοί και αυτό δείχνει πως βρήκαμε κάποιες λύσεις. Μπορεί να αποδειχθεί μελλοντικά πως λύσαμε κι άλλα προβλήματα, αλλά συνεχώς μαθαίνουμε. Κανένας μας δεν ξέρει τις λεπτομέρειες».

Στους επόμενους αγώνες, η Ferrari ετοιμάζει αναβαθμίσεις για το υπόλοιπο της σεζόν, μια και θέλει να σταματήσει τη Red Bull Racing που μετρά 5 συνεχόμενες νίκες. Παρά το γεγονός πως το πρωτάθλημα είναι πλέον «όνειρο θερινής νυκτός» για την ιταλική ομάδα, θέλει να χτίσει ένα μομέντουμ για το 2023.

Επιπλέον το τελευταίο διάστημα «νιώθει» και την απειλή της Mercedes, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 35 βαθμοί με έξι αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

