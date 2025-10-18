F1 - Φερστάπεν: «Πρέπει να βελτιωθούμε για να νικήσουμε την Κυριακή»
Καλύτερα δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα για τον Μαξ Φερστάπεν στον Αγώνα Σπριντ του GP ΗΠΑ. Ο Ολλανδός κέρδισε με άνεση, ενώ την ίδια ώρα οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις εγκατέλειψαν έπειτα από την καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν στην εκκίνηση.
Αυτή η εξέλιξη έφερε τον Ολλανδό ακόμα πιο κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών με 6 Grand Prix για το τέλος της χρονιάς.
MAX VERSTAPPEN WINS THE AUSTIN SPRINT! 👏🥇— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
The Dutchman wins a dramatic race! 😮💨#F1Sprint #USGP @Gatorade pic.twitter.com/SZ3eu4R5Ma
Μία σημαντική νίκη
Μετά το πέρας των 19 γύρων στο Circuit of the Americas, o Φερστάπεν μίλησε για το τι έγινε: «Έκανα καλή εκκίνηση και μετά βγήκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας λόγω του συμβάντος στη στροφή 1. Μου πήρε μερικούς γύρους για να αποκτήσω καλό ρυθμό. Πρέπει να βρούμε γιατί συνέβη αυτό. Χρειάζεται να γίνουμε καλύτεροι σε ρυθμό αγώνα για αύριο ώστε να παλέψουμε με τις McLaren. Δεν τις έχουμε δει ακόμα σε ρυθμό αγώνα».
Ερωτηθείς σχετικά με τις αλλαγές που σκοπεύει να κάνει ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών, ο Ολλανδός είπε: «Θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Έχουμε κάποιες ιδέες και ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα αύριο».
Our top 3️⃣ from our Austin Sprint! 🥇🥈🥉
1. Verstappen 🇳🇱
2. Russell 🇬🇧
3. Sainz 🇪🇸#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/SZDtRj5yfO— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Η συνέχεια του τριημέρου
Η δράση συνεχίζεται απόψε τα μεσάνυχτα με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 23:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.