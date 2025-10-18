Ο Ολλανδός ήταν χαρούμενος με τη νίκη που πήρε στο σπριντ του Τέξας, όχι όμως με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του.

Καλύτερα δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα για τον Μαξ Φερστάπεν στον Αγώνα Σπριντ του GP ΗΠΑ. Ο Ολλανδός κέρδισε με άνεση, ενώ την ίδια ώρα οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις εγκατέλειψαν έπειτα από την καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν στην εκκίνηση.

Αυτή η εξέλιξη έφερε τον Ολλανδό ακόμα πιο κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών με 6 Grand Prix για το τέλος της χρονιάς.

Μία σημαντική νίκη

Μετά το πέρας των 19 γύρων στο Circuit of the Americas, o Φερστάπεν μίλησε για το τι έγινε: «Έκανα καλή εκκίνηση και μετά βγήκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας λόγω του συμβάντος στη στροφή 1. Μου πήρε μερικούς γύρους για να αποκτήσω καλό ρυθμό. Πρέπει να βρούμε γιατί συνέβη αυτό. Χρειάζεται να γίνουμε καλύτεροι σε ρυθμό αγώνα για αύριο ώστε να παλέψουμε με τις McLaren. Δεν τις έχουμε δει ακόμα σε ρυθμό αγώνα».

Ερωτηθείς σχετικά με τις αλλαγές που σκοπεύει να κάνει ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών, ο Ολλανδός είπε: «Θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Έχουμε κάποιες ιδέες και ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα αύριο».

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται απόψε τα μεσάνυχτα με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 23:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.