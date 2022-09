Τι κάνουν 707 Madza MX-5 στην πίστα της Μόντενα;

Ένα τεράστιο κομβόι από Mazda MX-5 κατέκλεισε την ιστορική πίστα της Μόντενα για ένα ξεχωριστό Παγκόσμιο Ρεκόρ.

Ένα από τα αυτοκίνητα που ξεχώρισαν στην ιστορία της Mazda είναι αδιαμφισβήτητα το MX-5. Το διθέσιο roadster του ιαπωνικού εργοστασίου πλέον βρίσκεται στην 4η γενιά του έχοντας κατακτήσει τις καρδιές εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών σε όλο τον κόσμο τόσο για την ξεχωριστή του εμφάνιση, αλλά κυρίως για τις ατελείωτες ώρες οδηγικής απόλαυσης που τους έχει χαρίσει.

Η Mazda, θέλοντας να τιμήσει το μοντέλο της αποφάσισε να το περάσει στην «αιωνιότητα» πετυχαίνοντας ένα ξεχωριστό Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness. Στις 18 Σεπτεμβρίου, στην πίστα της Μόντενα στην Ιταλία συγκεντρώθηκαν 707 MX-5 με στόχο να παρελάσουν στη διαδρομή της πίστας. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να σπάσουν το ρεκόρ παρέλασης ενός μοντέλου και να γραφτεί το επίτευγμα στο βιβλίο Guinness World Record.





Στην «παρέλαση» βρέθηκαν μαζί και οι τέσσερις γενιές του θρυλικού MX-5. Πραγματοποίησαν το γύρο της διάσημης πίστας υπό την επίβλεψη του κριτή του Παγκόσμιου Ρεκόρ Guinness, ο οποίος επισημοποίησε το ρεκόρ. Το μοναδικό αυτό επίτευγμα έδωσε στην ομάδα της Mazda Ιταλίας την ευκαιρία να προσθέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του roadster με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε πολλές ακόμη δραστηριότητες της Mazda, όπως η παρουσίαση «Fun to drive will never die», με εκλεκτούς καλεσμένους της εταιρείας. Οι ομιλητές παρουσίασαν ποικίλες ιστορίες για να εξηγήσουν τι πυροδοτεί το πάθος τους για την αυτοκίνηση και την οδηγική απόλαυση. Σε μια άλλη παρουσίαση, τη «Mazda MX-5 - Stories of an icon», ο Νομπουχίρο Γιαμαμότο, Διευθυντής Προγράμματος της τρίτης και τέταρτης γενιάς του Mazda MX-5, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι ομιλητές, συζήτησαν για την αγάπη τους για το MX-5 μέσα από τις ιστορίες εκείνων που το σχεδίασαν, που το κατέχουν και που το οδηγούν καθημερινά.