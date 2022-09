Ο Ενέα Μπαστιανίνι πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη από τον Μπανάια, εγκατέλειψε ο Κουαρταραρό.

Σε κομβικό αγώνα για την εξέλιξη της φετινής σεζόν του MotoGP εξελίχθηκε το GP Αραγονίας. Ο Ενέα Μπαστιανίνι με την Gresini Ducati ήταν ο μεγάλος νικητής, για τέταρτη φορά φέτος, σε έναν αγώνα που είχε δράμα, εγκαταλείψεις και μια μεγάλη μάχη στο τέλος. O Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati ήταν 2ος ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia συμπλήρωσε το βάθρο και παρέμεινε στη μάχη του τίτλου. Εγκατέλειψε από πτώση στον πρώτο γύρο ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Οι αναβάτες πήραν τη θέση τους στην εκκίνηση κάτω από το λαμπρό ισπανικό ήλιο, με τις συνθήκες να είναι ιδανικές για τον αγώνα. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο poleman Πέκο Μπανάια ξεκίνησε καλά και διατήρησε την πρώτη θέση. Την έκπληξη έκανε ο Μπραντ Μπίντερ, που ξεκινώντας 10ος βρέθηκε στη 2η θέση, αλλά το πραγματικό δράμα ήταν αλλού.

CONTACT AT TURN 3! 💥 @FabioQ20 IS OUT! 😱 #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/3zxt4T8bHT

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό είχε επαφή στις πρώτες στροφές με τον Μαρκ Μάρκεθ, που σχεδόν «μαγικά» βρέθηκε μπροστά του και είχε πτώση, που τελείωσε τον αγώνα του προτού καν ξεκινήσει και έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα. Αργότερα εγκατέλειψε και ο Μάρκεθ λόγω ζημιάς στη μοτοσικλέτα του. Πριν από αυτό είχε εμπλακεί και σε άλλη μία επαφή, αυτήν τη φορά με τον Τακάκι Νακαγκάμι, ο οποίος επίσης είχε πτώση και εγκατέλειψε.

Μέσα στους πρώτους γύρους ο Τζακ Μίλερ πέρασε τον Μπίντερ και ξαναπήρε τη 2η θέση. Το ίδιο έκανε λίγο αργότερα και ο Ενέα Μπαστιανίνι, που έκανε το 1-2-3 για τις Ducati και έριξε τον Νοτιοαφρικανό της ΚΤΜ στην 4η θέση. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό είχε ανέβει στην 5η θέση και ακολουθούσαν άλλες δύο Ducati, εκείνες των Χόρχε Μαρτίν και Ζοάν Ζαρκό.

Ο Μπανάια άρχισε σιγά-σιγά να απομακρύνεται από τον Μίλερ, ο οποίος στο πρώτο κομμάτι του αγώνα μπορούσε να κρατήσει πίσω του τον Μπαστιανίνι, που έδειχνε να είναι η κυριότερη απειλή για τον συμπατριώτη του στην πρώτη θέση. Το Αραγκόν πάντως έδειχνε να βολεύει τις ΚΤΜ, με τον Μπίντερ να κρατά την 4η θέση και τον Μιγκέλ Ολιβέιρα να είναι 8ος.

All of a sudden, @jackmilleraus is dropping places! 😮



The fast-starting @BradBinder_33 picks him off and @AleixEspargaro follows! 📈#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/oFdVUdAb5S