Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για το MotoGP που επισκέπτεται τη μαγευτική πίστα της Άραγκον, σε έναν ακόμη κρίσιμο αγώνα για το 2022.

Έτοιμοι να ζήσουμε ακόμη ένα θρίλερ στο MotoGP το επερχόμενο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να προετοιμάζεται για το Grand Prix Αραγονίας. Ο αγώνας αυτός ιδιαίτερη σημασία και όχι μόνο για το πρωτάθλημα, καθώς ο πολυπρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ θα κάνει τη μεγάλη επιστροφή με τη Honda μετά την τρίμηνη απουσία του.

H πίστα της Άραγκον κατασκευάστηκε το 2010 όταν και πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix. Έχει μήκος 5,1 χιλιόμετρα και αποτελείται από 10 αριστερές και 7 δεξιές στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι αναβάτες του MotoGP θα διανύσουν συνολικά 23 γύρους και το ρεκόρ πίστας το έχει ο Πέκο Μπανάια με το 1:46,322. Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 5.

Two all-time greats! 💪 One electric atmosphere! 👌 @ValeYellow46 and @26_DaniPedrosa produced a battle for the ages in 2015! 🔥 #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/lKba3cdInl

Στο πρωτάθλημα αναβατών, ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha «νιώθει» πλέον την ανάσα του Μπανάια της Ducati, μιας και η μεταξύ τους διαφορά έχει μειωθεί στους 30 βαθμούς. Η Ducati GP22 αποδίδει εξαιρετικά σε κάθε πίστα και έχει το προβάδισμα σε κάθε αγώνα. Ζωντανός στο παιχνίδι του τίτλου είναι και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος είναι μόλις 3 βαθμούς πίσω από τον Μπανάια.

The story so far... 📊



Six races remain for it all to shake out! 👀#MotoGP pic.twitter.com/HOkoCFm0Z4