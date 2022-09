Μία εξαιρετική προσπέραση πραγματοποίησε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο GP Ιταλίας που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Στοv 36ο γύρο του GP Ιταλίας γίναμε μάρτυρες ενός από των πιο ωραίων προσπερασμάτων του αγώνα. Ο Λάντο Νόρις είχε ένα αργό pit-stop και όταν βγήκε από το pit-lane, βρέθηκε δίπλα-δίπλα με τον Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri. Ακριβώς πίσω από τον Γάλλο ήταν ο Λιούις Χάμιλτον που δίστασε να βουτήξει στην εσωτερική, μιας και ο οδηγός της McLaren βρέθηκε ανάμεσά τους στο μέσον της πρώτης στροφής.

Όμως είχε έναν απώτερο σκοπό. Τοποθέτησε την W13 Ε-Performance με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει καλύτερη έξοδο και από τους δύο οδηγούς από το σικέιν “Ρετιφίλιο”. Με φρέσκα ελαστικά, εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις ικανότητές του αλλά και τις δυνατότητες του μονοθεσίου του και έκανε διπλό προσπέρασμα - ίσως το ωραιότερο του Grand Prix.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάμιλτον κάνει διπλή προσπέραση στο 2022. Η προηγούμενη φορά ήταν στο Grand Prix Μ. Βρετανίας όταν κατάφερε να περάσει τους Σέρχιο Πέρεζ και Σαρλ Λεκλέρ στην τελευταία στροφή.

Στο GP Ιταλίας ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε από τη 19η θέση και τερμάτισε 5ος, πραγματοποιώντας έναν εξαιρετικό αγώνα ανάκαμψης. Μάλιστα, με τους βαθμούς που μάζεψε, ελαχιστοποίησε τις απώλειες της Mercedes στο πρωτάθλημα κατασκευαστών έναντι της Ferrari, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι πλέον στους 35 βαθμούς.

P19 ➡️ P5. Great result, especially given how much of a struggle it was at the start. Thanks always to the team, feels good to bring home some points 🇮🇹🏁~ pic.twitter.com/wk5RraMIc3