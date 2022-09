Ιδιαίτερα αισιόδοξος με τις πιθανότητές του για διάκριση στο GP Ιταλίας είναι ο οδηγός της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ, όμως τα μεγάλα προβλήματα δεν έχουν λυθεί στο γερμανικό στρατόπεδο.

Για μία ακόμη φορά στο 2022, οι κατατακτήριες δοκιμές αποδείχθηκε η αχίλλειος πτέρνα της Mercedes-AMG, με τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να είναι πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον ταχύτερο χρόνο του Σαρλ Λεκλέρ. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ταχύτερος του 24χρονου teammate του, όμως μετά από αλλαγή μονάδας ισχύος θα εκκινήσει από τη 19η θέση στο grid.

O Ράσελ από τη μεριά του σκαρφαλώνει στη 2η θέση και την πρώτη σειρά της εκκίνησης, κάτι το οποίο του δίνει την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο στον αγώνα. Ωστόσο μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως μπορεί να παλέψει με τον Λεκλέρ.

«Θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Έτσι θα έχουμε έναν συναρπαστικό αγώνα. Ήμασταν 1,4 δευτερόλεπτα μακριά στις κατατακτήριες δοκιμές, οπότε δεν θα είμαστε στην ίδια κατάσταση με το Σπα. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε αγώνες. Έχουμε τους καλύτερους μηχανικούς να δουλεύουν πρωί-βράδυ γιατί η απόδοσή μας διακυμαίνεται τόσο πολύ από αγώνα σε αγώνα. Είμαστε στον 15ο αγώνα και ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται. Οι κατατακτήριες ήταν απογοητευτικές, δεν είμαστε πουθενά σε σχέση με τις δύο πρώτες ομάδες και ταυτόχρονα είμαστε λίγο ταχύτεροι από το midfield. Τουλάχιστον έχουμε ένα γρήγορο μονοθέσιο για τον αγώνα», ανέφερε ο οδηγός τη Mercedes-AMG.

Όσο για το ποιον προβλέπει ως νικητή στο Grand Prix Ιταλίας, ο Ράσελ ήταν ξεκάθαρος: «Θα ήταν ανόητο να ποντάρεις ενάντια στον Μαξ Φερστάπεν για τη νίκη. Απλά πρέπει να έχει καθαρούς πρώτους γύρους και μετά θα κερδίσει εύκολα».

Η Mercedes θέλει να μαζέψει όσους περισσότερους βαθμούς είναι δυνατό, διότι μάχεται με τη Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η μεταξύ τους διαφορά είναι 30 βαθμοί.

Here’s how the team will line up for the #ItalianGP after grid penalties are applied. 💪 pic.twitter.com/UVAJl5LBR4