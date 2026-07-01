Η MAXUS κατακτά και την ελληνική αγορά επαγγελματικών

Η MAXUS καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Η MAXUS, μέλος του Ομίλου SAIC, του μεγαλύτερου κατασκευαστή αυτοκινήτων στην Κίνα, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026. Συγκεκριμένα, η μάρκα, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Automotive Solutions A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, με την πανελλαδική διανομή και την τεχνική υποστήριξη της μάρκας να έχει αναλάβει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία και ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην αγορά.

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, η MAXUS τετραπλασίασε το μερίδιό της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτελώντας την κορυφαία κινεζική μάρκα στην αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα, κατατάσσεται στο Top 5 της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων και στο Top 3 της κατηγορίας των pick-up, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία και ανταγωνιστικότητά της σε καίριους τομείς της αγοράς. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επαγγελματίες στις λύσεις μετακίνησης και μεταφοράς της MAXUS, καθώς και τη συστηματική προσπάθεια της Automotive Solutions και του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η εξαιρετική πορεία της MAXUS στην Ελλάδα έχει ήδη αναγνωριστεί από την έδρα της εταιρείας, η οποία συνεχάρη την ελληνική ομάδα για τα αποτελέσματά της, χαρακτηρίζοντάς τα ιδιαίτερα σημαντικά και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς για την περαιτέρω ανάπτυξη της μάρκας. Η MAXUS παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξης της παρουσίας της στην Ελλάδα, επενδύοντας διαρκώς στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ενίσχυση του δικτύου της και στην προσφορά καινοτόμων και αποδοτικών λύσεων επαγγελματικής μετακίνησης.