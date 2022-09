Ο οδηγός της Williams έχει σκωληκοειδίτιδα και θα απουσιάσει από το υπόλοιπο του τριημέρου.

Αναπάντεχη εξέλιξη λίγο πριν την έναρξη της τρίτης και τελευταίας περιόδου ελεύθερων δοκιμών για τη Williams, καθώς ο Άλεξ Άλμπον δεν είναι καλά στην υγεία του και αναγκάζεται να χάσει το υπόλοιπο του Grand Prix Ιταλίας. Ο Ταϊλανδός δεν αισθανόταν καλά το πρωί του Σαββάτου και οι γιατροί τον παρότρυναν να μείνει εκτός μονοθεσίου. Ο Αγγλο-ταϊλανδός οδηγός διαγνώστηκε με σκωληκοειδίτιδα.

Τη θέση του στο τιμόνι της FW44 θα πάρει ο Νικ Ντε Βρις, ο οποίος έχει χρέη αναπληρωματικού οδηγού της βρετανικής ομάδας. Ο Ολλανδός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula E, πήρε μέρος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών με την Aston Martin, κάτι το οποίο είναι θετικό για τη Williams, μιας και θα έχει στη διάθεσή της έναν οδηγό που έχει πάρει μία γεύση από την πίστα της Μόντσα.

H ανακοίνωση της Williams αναφέρει: «Η Williams Racing μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία σήμερα το πρωί και ζήτησε ιατρική συμβουλή από τη FIA και το τοπικό νοσοκομείο, ο Άλεξ Άλμπον υποβάλλεται τώρα σε θεραπεία για σκωληκοειδίτιδα».

Following on from this, we can confirm that the team’s Reserve Driver Nyck de Vries will drive in place of Alex for the remainder of the Italian Grand Prix weekend. Alex is in good spirits and the team wishes him a speedy recovery.#WeAreWilliams #ItalianGP pic.twitter.com/4tgyGBD0BU