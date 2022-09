Μαρκ Μάρκεθ: Μικρές πιθανότητες επιστροφής στο Άραγκον (vid)

Ο Μάρκεθ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δύο ημέρες δοκιμών στο Μιζάνο, αλλά δύσκολα τα οδηγήσει στο GP του Άραγκον

Μπορεί ο αγώνας του MotoGP στο Μιζάνο την Κυριακή που πέρασε να μας χάρισε αρκετές συγκινήσεις, ωστόσο οι περισσότεροι είχαν το ένα τους μάτι στραμμένο προς τις δοκιμές στην ιταλική πίστα στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Πρωταγωνιστής των δοκιμών ήταν φυσικά ο Μαρκ Μάρκεθ ο οποίος επέστρεψε στη σέλα της Repsol Honda του έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες απουσίας λόγω της 4ης επέμβασης στον ώμο του.

Ο Ισπανός της Honda αισθάνθηκε πολύ γρήγορα άνετα με την RC213V και οι χρόνοι του ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικοί, ενώ πραγματοποίησε και αρκετούς γύρους παρά την μεγάλη του απουσία. Ολοκλήρωσε τις δοκιμές με τον 13ο καλύτερο χρόνο των δύο ημερών και ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Honda! Η αίσθηση με τη μοτοσικλέτα ήταν αμέσως καλή για τον Μάρκεθ ωστόσο η φυσική του κατάσταση δεν τον βοήθησε να κάνει μεγαλύτερα στιντ. Μάλιστα στο τέλος της δεύτερης ημέρας σταμάτησε νωρίς τις δοκιμές καθώς αισθάνθηκε πόνους στο χέρι του, κυρίως από τους μύες που είχαν καιρό να δουλέψουν.

MARC. IS. BACK! 💪



Watch the long-awaited moments as @marcmarquez93 returned to action at the #MisanoTest! 🙌#MotoGP pic.twitter.com/HIQXArhVPR