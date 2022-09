Το αγωνιστικό τριήμερο του GP Αγίου Μαρίνου δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Ιταλό αναβάτη της Ducati.

Λίγο πριν από την έναρξη του FP2, στο οποίο η Ducati κατέλαβε τις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης, η FIM ανακοίνωσε την τιμωρία του Πέκο Μπανάια για ένα περιστατικό που συνέβη στο FP1. O Ιταλός αναβάτης κρίθηκε ότι παρεμπόδισε τον Άλεξ Μάρκεθ της LCR Honda στη στροφή 2 και δέχθηκε τρεις θέσεις ποινή στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής.

Η απόφαση αυτή δυσκολεύει το αγωνιστικό του τριήμερο και την προσπάθειά του να συνεχίσει το εκπληκτικό του σερί νικών. Ο Μπανάια μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες και είναι ο πιο φορμαρισμένος οδηγός του MotoGP αυτόν τον καιρό. H ποινή που δέχθηκε επηρεάζει τις πιθανότητές του για νίκη, μια και στην καλύτερη περίπτωση θα ξεκινήσει από την 4η θέση το Grand Prix της Κυριακής.

Οι τελευταίοι αγώνες έχουν φέρει τον Μπανάια 44 βαθμούς πίσω από τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Η διαφορά του έχει μειωθεί σημαντικά δεδομένου του ότι μετά το Grand Prix Γερμανίας υπολειπόταν 91 βαθμούς από τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

