O Ενέα Μπαστιανίνι ήταν ο επικεφαλής της αρμάδας των Ducati στο Μιζάνο.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου, με τον Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing να γράφει το ταχύτερο πέρασμα στο FP2 στον εντός έδρας αγώνα του. O Ιταλός στο τέλος της διαδικασίας και με φρέσκο σετ ελαστικών, έγραψε το 1:31,517 και πλησίασε αρκετά το ρεκόρ πίστας. Μάλιστα, ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Πέκο Μπανάια, ενώ ο δεύτερος εργοστασιακός αναβάτης της Ducati, Τζακ Μίλερ, βρέθηκε στην 3η θέση.

Οι GP22 δείχνουν να έχουν το προβάδισμα στο Μιζάνο, με τον Ζοάν Ζαρκό να κάνει το 1-2-3-4 για την ιταλική φίρμα παρά την άσχημη πτώση του στη στροφή 1, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha να κλείνει την πρώτη 5άδα. Η διαφορά του όμως από την κορυφή είναι μόλις στα δύο δέκατα του δευτερολέπτου Οι δύο Aprilia έδειξαν σημάδια ταχύτητας όμως πλασαρίστηκαν στις θέσεις 6 και 7. Θετική η παρουσία του Χόρχε Μαρτίν, ενώ οι Μάρκο Μπεζέκι και Φράνκο Μορμπιντέλι ολοκλήρωσαν στις 10 πρώτες θέσεις του FP2.

Get ready for some final time attacks coming up right now! ⏱️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/OsavvmpuQZ