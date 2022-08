Η F1 επισκέπτεται την έδρα του Μαξ Φερστάπεν ενώ το MotoGP επιστρέφει στο Μιζάνο.

Έτοιμοι για ακόμη ένα γεμάτο δράση αγωνιστικό τριήμερο είναι όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τη Formula 1 και το MotoGP να έχουν την τιμητική τους το 3ήμερο 2 με 4 Σεπτεμβρίου.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε τέσσερις τροχούς επισκέπτεται την Ολλανδία και την πίστα Ζάντβορτ για τον 15ο αγώνα του 2022. Η έδρα του Μαξ Φερστάπεν αναμένεται να γεμίσει από τον «πορτοκαλί στρατό» που θέλει να τον δει να παίρνει τη 10η νίκη του στη φετινή χρονιά. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έρχεται έπειτα από μία επιβλητική εμφάνιση στο Σπα του Βελγίου, όπου κέρδισε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα που ξεκίνησε κάτω από τη 10η θέση.

Η πίστα του Ζάντβορτ έκανε το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα της Formula 1 πίσω στο 1952, όμως η σημερινή της μορφή είναι πολύ διαφορετική έπειτα και από την πρόσφατη ανακαίνιση. Η διαδρομή έχει μήκος 4.259 μέτρα και στο Grand Prix της Κυριακής οι οδηγοί θα διανύσουν 72 γύρους. Το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον από το 2021 με χρόνο 1:11,097, όμως πέρυσι νικητής είχε αναδειχθεί ο Φερστάπεν.

Ο οδηγός της Red Bull Racing έχει εννέα νίκες φέτος και προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών από τον teammate του Σέρχιο Πέρεζ κατά 93 βαθμούς. Ο πρώτος οδηγός της Scuderia Ferrari είναι ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος μετά από ακόμη ένα μέτριο αποτέλεσμα, υπολείπεται 98 βαθμούς του Φερστάπεν. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Red Bull Racing έχει μία πολύ μεγάλη διαφορά έναντι της Ferrari της τάξεως των 118 βαθμών. Όμως πλέον η Scuderia απειλείται από τη Mercedes-AMG, που βρίσκεται μόλις 41 βαθμούς μακριά.

Στο Grand Prix Ολλανδίας, η Pirelli, ως επίσημος προμηθευτής ελαστικών της F1, αναμένεται να φέρει τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών.

Η μετάδοση του GP Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί από την ΕΡΤ και την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta με LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα.

Πρόγραμμα F1 GP Ολλανδίας

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

13:30-14:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

13:00-14:00 Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου

16:00 – Αγώνας (LIVE)

Το MotoGP ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο Μιζάνο, για πρώτη φορά δίχως την παρουσία του Βαλεντίνο Ρόσι. Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου θα είναι ακόμη ένας κρίσιμος αγώνας για την εξέλιξη του φετινού πρωταθλήματος.

Η πίστα του Μιζάνο κατασκευάστηκε 1972 και έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τις αρχές του ’90 ως το σπίτι του GP Ιταλίας. Έπειτα από διάφορες αναβαθμίσεις, η διαδρομή επέστρεψε στο καλεντάρι το 2007 και στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4,2 χιλιόμετρα. Στον αγώνα της Κυριακής οι αναβάτες θα συμπληρώσουν 27 γύρους, με το ρεκόρ πίστας να το κατέχει ο Ενέα Μπαστιανίνι από το 2021.

