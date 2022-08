Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε μία επιβλητική νίκη στο Grand Prix της F1 στο Σπα, παρότι εκκίνησε μόλις 14ος!

Σε δικό της ρυθμό ήταν η Red Bull Racing στο Grand Prix Βελγίου, που αποτέλεσε τον δέκατο-τέταρτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.



Η αυστριακή ομάδα έκανε το επιβλητικό 1-2, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαξ Φερστάπεν που παρότι εκκίνησε από τη δέκατη-τέταρτη θέση του grid, κατάφερε όχι απλά να κερδίσει έδαφος αλλά να φέρει τον αγώνα από πολύ νωρίς στα μέτρα του.

Ο Σέρχιο Πέρεζ τον πλαισίωσε σε ένα απόγευμα κυριαρχίας των ταύρων στην καρδιά των Αρδεννών ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ, παρά την pole position, σε μία ακόμα χαμηλή πτήση της Ferrari.

H ανατρεπτική σειρά εκκίνησης

Το grid του Σπα ήταν αρκετά ασυνήθιστο. Οκτώ οδηγοί είχαν πάρει ποινές για αλλαγή υβριδικών μηχανών κι αυτό είχε φέρει τα πάνω κάτω.





Ο Σάινθ είχε για δεύτερη φορά στην καριέρα του την pole position, δίπλα του εκκινούσε ο Πέρεζ, πίσω τους δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές ενώ ο Φερστάπεν, παρότι ήταν ταχύτερος όλων στις κατατακτήριες δοκιμές, εκκινούσε από την έβδομη σειρά του grid.

Ο χαοτικός πρώτος γύρος

Παρότι η εκκίνηση ήταν «καθαρή», ακολούθησαν πολλά και διάφορα. Αρχικά ο Σάινθ κράτησε τα ηνία εκμεταλλευόμενος της μαλακή γόμα που επέλεξε η Ferrari ενώ αντίθετα, ο Πέρεζ έπεσε πέμπτος, πίσω από τον Αλόνσο και τις δύο Mercedes.

Στη στροφή πέντε, είχαμε επαφή ανάμεσα στους δύο πρώην πρωταθλητές και πρώην teammates. O Ισπανός ήταν στην εσωτερική, ο Βρετανός στην εξωτερική, οι τροχοί τους συναντήθηκαν κι αυτό «απογείωσε» τη Mercedes.

Hamilton gets airborne in the clash with Alonso 👀



The Mercedes driver has damage and his team tell him to stop. Hamilton is out of the race. #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/HGrde2u5BN August 28, 2022



Παρότι ο Χάμιλτον συνέχισε, λίγο αργότερα έλαβε εντολή από την ομάδα του να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Αυτή ήταν η πρώτη φετινή εγκατάλειψή του 37χρονου.

Ποιο πίσω, ο Νίκολα Λατίφι έχασε τον έλεγχο της Williams και βλέποντας την ανεξέλεγκτη πορεία του, στην προσπάθεια να τον αποφύγει βγήκε εκτός πίστας και ο Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo.

Αυτοκίνητο ασφαλείας

Η είσοδος του safety car ήταν αναπόφευκτη και παρέμεινε εκεί έως το τέλος του τέταρτου γύρου. Υπό το καθεστώς αυτό ο Λεκλέρ επισκέφτηκε το pit lane για να βάλει τη μέση γόμα και να απαλλαχθεί από μία ζελατίνα προσωπίδας κράνους συναδέλφου του, που είχε κολλήσει στον αεραγωγό των φρένων εμπρός δεξιά.

Εν τω μεταξύ, με όσα προηγήθηκαν, ο Πέρεζ κατάφερε να ανακτήσει τις χαμένες θέσεις να παραταχθεί δεύτερος πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Όσο για τον Φερστάπεν, ήταν όγδοος, με τον Λεκλέρ να πέφτει δέκατος-έκτος.

Η αναρρίχηση του Φερστάπεν

Η επανεκκίνηση ήταν δίχως δράματα αλλά είχε σόου. Αυτό ερχόταν από τον Φερστάπεν που είχε καταιγιστικό ρυθμό και κέρδιζε συνεχώς θέσεις. Στον έκτο γύρο είχε ανέβει στην έκτη θέση, ενώ με το που ενεργοποιήθηκε το DRS κέρδισε άλλες δύο.

LAP 9/44



And now Verstappen is P3 - incredible pace in the RB18! #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/u7IS6kKw7F — Formula 1 (@F1) August 28, 2022

Στον όγδοο γύρο πέρασε και τη Ferrari του Τζορτζ Ράσελ ανεβαίνοντας τρίτος – πίσω μόνο από τον teammate του και τον πρωτοπόρο Σάινθ. Την ίδια ώρα, ο Λεκλέρ είχε κολλήσει σε ένα τρενάκι DRS και ήταν μόλις δέκατος-πέμπτος.

Η Red Bull κέρδισε και στη στρατηγική

Βλέποντας πως η Ferrari έχει άλλο ρυθμό, κάλεσε τον Σάινθ για αλλαγή ελαστικών στον γύρο 12. Η Red Bull δεν «τσίμπησε» και άφησε τους οδηγούς της στην πίστα, με τον Φερστάπεν να περνάει πρώτος και να συνεχίζει για 4 ακόμα γύρους.

LAP 12/44



Sainz pits for fresh rubber and comes back out in P6 behind Ricciardo.#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/YbzBJMY7ns — Formula 1 (@F1) August 28, 2022

Παρότι όταν τελικά μπήκε για να βάλει τη μέση γόμα, έπεσε δεύτερος, 4 δευτερόλεπτα πιο πίσω, ο Ολλανδός δεν άργησε να αναλάβει ξανά το ρόλο του αφεντικού. Πλησίασε γρήγορα τον Ισπανό και τον πέρασε στον γύρο 18. Από εκεί και πέρα, είχε να φοβηθεί μόνο την αξιοπιστία.

Στον γύρο 21 πέρασε και ο Πέρεζ τον Σάινθ, έτσι η Red Bull βρέθηκε στο 1-2, την ώρα που ο τέταρτος Ράσελ, είχε αρκετά καλό ρυθμό και πλησίαζε με τη σειρά του τον Σάινθ.

Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Red Bull έκαναν βόλτα στο δάσος των Αρδεννών. Δεν άλλαξε τίποτα στα δεύτερα pit stop και οι Φερστάπεν-Πέρεζ άνοιξαν διαφορές έναντι των επόμενων.

Το δεύτερο μισό του αγώνα ήταν διαδικαστική υπόθεση για την αυστριακή ομάδα και τελικά έκαναν το 1-2 με άνεση. Αποτέλεσμα που επέτρεψε στον παγκόσμιο πρωταθλητή να επεκτείνει το βαθμολογικό του προβάδισμα έναντι του έκτου στον τερματισμό Λεκλέρ και στην ομάδα του, να ανεβάσει τη διαφορά από τη Ferrari στους κατασκευαστές σε τριψήφιο αριθμό.

END OF RACE (LAP 44/44)



Verstappen takes the chequered flag!



Perez comes home in second with Sainz taking the final podium place 👏#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/lSFiq3Ml7q — Formula 1 (@F1) August 28, 2022

Αυτή ήταν η ένατη φετινή νίκη του Φερστάπεν, ένατη φετινή και συνολικά το 21ο 1-2 της Red Bull στην F1.

Την ίδια ώρα η Ferrari έκανε πειράματα με τις στρατηγικές και κατάφερε να εξασφαλίσει έστω το βάθρο με τον Σάινθ, έχοντας διαρκή απειλή από τη Mercedes του Ράσελ. Η γερμανική ομάδα είχε καλό ρυθμό στον αγώνα και δεν υστερούσε των κόκκινων.

Η «θάλασσα» της Ferrari

Ο Λεκλέρ θα έπαιρνε έστω την πέμπτη θέση, όμως εκεί η Ferrari βρήκε ένα νέο τρόπο να χάσει έδαφος. Τον κάλεσε για ένα pit stop της τελευταίας στιγμής, ώστε με φρέσκο σετ ελαστικών να πάρει τον ένα βαθμό του ταχύτερου γύρου.

Επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Αλόνσο, ταλαιπωρήθηκε και τελικά πήρε και ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί υπερέβη το όριο ταχύτητας στο pit lane. Έτσι ο Ισπανός τερμάτισε πέμπτος και ο Μονεγάσκος έκτος.

Ακολούθησαν ο Έστεμπαν Όκον που έδωσε πολύτιμους βαθμούς στην Alpine στη μάχη της τέταρτης θέσης, ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την Aston Martin στην τελευταία εμφάνισή του στο Σπα, ο Πιερ Γκασλί που επανέφερε την Scuderia AlphaTauri στους βαθμούς και ο Άλεξ Άλμπον της Williams.

Αναλυτικά η κατάταξη

Η επόμενη μάχη

Η συνέχεια έρχεται δίχως ανάσα, με το Grand Prix Ολλανδίας να διεξάγεται την προσεχή Κυριακή.