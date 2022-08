Περίπου 20 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε μια τεράστια καραμπόλα μετά από νεροποντή στην Ντεϊτόνα.

Ο αγώνας για τη σειρά Coke Zero 400 Cup Series του πρωταθλήματος NASCAR στην Ντεϊτόνα σημαδεύτηκε από μια τρομακτική καραμπόλα, που προκλήθηκε μετά την ξαφνική βροχή που έπεσε στην πίστα.

Το ατύχημα συνέβη στον 138ο γύρο του αγώνα και αυτό που ακολούθησε ήταν ο ορισμός του χάους. Οι πρωτοπόροι Ντένι Χάμλιν και Ντάνιελ Σουάρες ήταν οι πρώτοι που έχασαν τον έλεγχο στη βρεγμένη πίστα και ακολούθησαν οι περισσότεροι από τους οδηγούς που ήταν πίσω τους.

Ride with @austindillon3 as he avoids the accident in the middle of the corner at @DAYTONA. pic.twitter.com/lrFNkwjbv7