Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ο Λιούις Χάμιλτον να δεχθεί σύντομα ποινή για νέα αλλαγή στη μονάδα ισχύος του.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η σεζόν του 2022 για τον Λιούις Χάμιλτον. Στο Grand Prix Βελγίου είδε τη διαφορά του από τον ταχύτερο γύρο των κατατακτήριων να είναι σχεδόν δύο δευτερόλεπτα, ενώ στον αγώνα εγκατέλειψε δίχως να συμπληρώσει καν τον πρώτο γύρο.

Στο σικέιν Λε Κομπ είχε σύγκρουση με τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine, με την W13 να απογειώνεται. Από την κάμερα στο μονοθέσιο του Ισπανού ήταν εμφανές πως κάποιου είδους υγρό έφευγε από το πίσω μέρος του μονοθεσίου της Mercedes-AMG. Μάλιστα χρειάστηκαν 38 δευτερόλεπτα ώστε ο Χάμιλτον να λάβει εντολή να σταματήσει, ενώ πέρασαν σχεδόν 2 λεπτά για να φέρει πυροσβεστήρα βοηθός της πίστας για να αποτρέψει περεταίρω ζημιές.

Η γερμανική ομάδα έστειλε άμεσα τη μονάδα ισχύος του Χάμιλτον στο εργοστάσιό της στο Μπρίξουορθ της Μ. Βρετανίας, με τα πρώτα μηνύματα να είναι ανησυχητικά. O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έβαλε μία ολοκαίνουργια μονάδα ισχύος στο Σπα, με τη Mercedes να βάζει επίσης και το νέο αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα στα μονοθέσιά της.

Σε περίπτωση που τα κομμάτια της μονάδας ισχύος του Χάμιλτον έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τότε τα νέα που θα βάλει θα του επιφέρουν ποινή στη θέση εκκίνησης όταν τα αλλάξει μιας και θα ξεπεράσει το ανώτατο όριο που ορίζουν οι κανονισμοί. Στο Βέλγιο ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε για δεύτερη φορά εφέτος ποινή λόγω αλλαγής κινητήρα, ενώ για πρώτη φορά πήρε ποινή και ο Μαξ Φερστάπεν. Συνολικά 8 οδηγοί πήραν ποινή λόγω αλλαγής εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος.

Ο Χάμιλτον έχει στη διάθεσή του τις προηγούμενες δύο μονάδες ισχύος που έχει χρησιμοποιήσει στο 2022, όμως έχουν συμπληρώσει ήδη συνολικά 13 αγώνες. Ζημιά υπέστη και το κιβώτιο του Βρετανού, όμως εφόσον προχωρήσει σε αλλαγή δεν θα δεχθεί ποινή για αυτό.

