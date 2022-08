Μεγάλη τρομάρα πήρε ο Λιούις Χάμιλτον όταν είδε ξαφνικά το μονοθέσιό του να απογειώνεται στον πρώτο γύρο του Grand Prix της F1 στο Σπα.

Την πρώτη του φετινή εγκατάλειψη είχε στο Grand Prix Βελγίου ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός είχε σύγκρουση με τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine στο σικέιν Λε Κομπ, με την W13 να εκτοξεύεται στον αέρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο οδηγός της Mercedes ανέλαβε την ευθύνη για την επαφή αυτή, ενώ οι αγωνοδίκες έκριναν το συμβάν ως αγωνιστικό.

Η «πτήση» του Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα τρομακτική, με τον ίδιο να δηλώνει μετά τον αγώνα πως ένιωσε έντονα την απότομη προσγείωσή του στην πίστα: «Παραλίγο να σπάσει η πλάτη μου κατά την προσγείωση, ήταν πολύ δυνατή. Είμαι σίγουρος πως θα έχω μελανιές το πρωί. Θυμάμαι ότι ξαφνικά μπορούσα να δω την άσφαλτο οπότε ήμουν σίγουρα αρκετά ψηλά στον αέρα. Είμαι ευγνώμων που είμαι σώος και αβλαβής».

Όπως προκύπτει από τους αγωνοδίκες, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αρνήθηκε αρχικά να επισκεφθεί το ιατρικό κέντρο της πίστας. Ως αποτέλεσμα δέχθηκε προειδοποίηση με το πόρισμα να αναφέρει πως δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγός εφέτος δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας του σπορ.

Η επαφή των Χάμιλτον-Αλόνσο προκάλεσε την έκρηξη του Ισπανού, ο οποίος μίλησε για τον πρώην teammate του με σκληρή γλώσσα. Ακούγοντας τα όσα είπε για εκείνον, ο Χάμιλτον δήλωσε πως δεν επιθυμεί να μιλήσει μαζί του για τα όσα έγιναν στο Σπα.

