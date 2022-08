Φανερά ενοχλημένος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με τους χαρακτηρισμούς του Φερνάντο Αλόνσο, μετά την επαφή τους στο Grand Prix της F1 στο Σπα.

Στον εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Βελγίου, είδαμε τους Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο να έχουν σύγκρουση στο σικέιν Λε Κομπ. Ο Βρετανός εκτινάχθηκε στον αέρα και η ζημιά που προκλήθηκε στην W13 τον οδήγησε στην πρώτη του εγκατάλειψη στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1.

Η αντίδραση του Αλόνσο ήταν άκρως επικριτική, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιο» τον Χάμιλτον και ανέφερε μάλιστα πως «ο τύπος ξέρει μόνο πώς να οδηγεί και να εκκινεί από την πρώτη θέση». Ο οδηγός της Mercedes παραδέχθηκε πως η επαφή που είχε με τον Ισπανό ήταν δικό του λάθος, όμως δεν είχε μάθει το τι είπε o Ispan;ow για εκείνον. Όταν πληροφορήθηκε για τα όσα είπε ο Αλόνσο, ο Χάμιλτον δεν ενθουσιάστηκε καθόλου.

«Δεν έχω κάποια απάντηση επί τούτου. Γνωρίζω πως είναι τα συναισθήματα ενός οδηγού σε τέτοιες στιγμές αδρεναλίνης, αλλά είναι καλό να ξέρω το τι νιώθει για εμένα. Είναι καλύτερο που είναι πλέον ευρέως γνωστό το πώς νιώθει. Αλλά όπως είπα δεν ήταν ηθελημένη η επαφή και αναλαμβάνω την ευθύνη γι’ αυτό. Αυτό κάνουν οι ενήλικες», δήλωσε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Όσον αφορά το αν θα μιλήσει με τον Αλόνσο σχετικά για την επαφή τους ώστε να του ζητήσει πιθανώς συγγνώμη, ο Χάμιλτον είπε: «Όχι. Θα το έκανα μέχρι που άκουσα τα όσα είπε».

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν ανάμεσα στους δύο οδηγούς και αποφάσισαν πως πρόκειται για αγωνιστικό συμβάν. Στην ετυμηγορία τους τόνισαν πως λόγω του ότι ήταν συμβάν του πρώτου γύρου, δεν εξάντλησαν την αυστηρότητά τους.

George brings it home fourth after a strong performance. 💪 No points for Lewis after a clash with an Alpine on lap one. pic.twitter.com/7RxYamXCTo