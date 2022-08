Αλόνσο για Χάμιλτον: «Τι ηλίθιος. Ξέρει να οδηγάει μόνο όταν είναι πρώτος»

Με σκληρά λόγια μίλησε ο Ισπανός για τον Βρετανό μετά την επαφή που είχαν οι δυο τους στον πρώτο γύρο.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση στο Grand Prix Βελγίου και ενώ οι Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον πέρασαν τον Σέρχιο Πέρεζ, η κόντρα τους είχε άσχημη εξέλιξη. Ο Βρετανός προσπάθησε να περάσει από την εξωτερική τον Ισπανό, με αποτέλεσμα να ακουμπήσουν οι τροχοί τους.

Ο μεν Χάμιλτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, ο δε Αλόνσο υποχώρησε στην 4η θέση. Μιλώντας προς τους μηχανικούς του, ο Ισπανός αναφέρθηκε με σκληρά λόγια για τον Βρετανό, αποκαλώντας τον "ηλίθιο"! «Τι ηλίθιος. Μου έκλεισε την πόρτα από την εξωτερική. Θέλω να πω ότι κάναμε και οι δύο εξαιρετική εκκίνηση αλλά αυτός ο τύπος ξέρει μόνο πώς να οδηγεί και να εκκινεί από την πρώτη θέση».

Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι το συμβάν ήταν εντός των ορίων και δεν τιμώρησαν κάποιον από τους δύο.

The contact between Lewis Hamilton and Fernando Alonso...#F1 #BelgianGP #LewisHamilton #FernandoAlonso pic.twitter.com/DlmggBHQnQ