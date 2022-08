Ο Ενέα Μπαστιανίνι θα είναι του χρόνου ο παρτενέρ του Πέκο Μπανάια στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati.

Ένα από τα σίριαλ της φετινής χρονιάς του MotoGP έφτασε στο τέλος του, με την εργοστασιακή Lenovo Ducati να ανακοινώνει τον δεύτερο αναβάτη της για την επόμενη χρονιά. Η πλάστιγγα έγειρε προς τη μεριά του Ενέα Μπαστιανίνι και ο νεαρός Ιταλός θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει το δίδυμο με τον Πέκο Μπανάια.

Η περίοπτη θέση στην εργοστασιακή ομάδα, που άνοιξε όταν ανακοινώθηκε η μετακίνηση του Τζακ Μίλερ στην ΚΤΜ, «παιζόταν» μέχρι την τελευταία στιγμή ανάμεσα στον Μπαστιανίνι και τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός στην αρχή της σεζόν θεωρούταν φαβορί, αλλά οι μεγάλες εμφανίσεις του «θηρίου», όπως είναι το παρατσούκλι του Μπαστιανίνι, και οι τρεις νίκες που έχει κατακτήσει πάνω στη σέλα της Gresini Ducati άλλαξαν τα δεδομένα υπέρ του.

BREAKING NEWS! 🚨 Welcome, @bestia23 ! The Italian rider to join forces with the #DucatiLenovoTeam alongside @PeccoBagnaia starting next season! #ForzaDucati pic.twitter.com/ytazKn83mv

Ο Μπαστιανίνι ήταν προφανώς ευτυχισμένος με την εξέλιξη: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα φοράω τα χρώματα της επίσημης ομάδας της Ducati από την επόμενη χρονιά. Ήταν το όνειρό μου και τώρα έγινε πραγματικότητα. Αυτά τα δύο χρόνια στο MotoGP, έμαθα πολλά και πιστεύω ότι μπορώ να βελτιωθώ μαζί με τα μέλη της ομάδας της Ducati Lenovo! Θέλω να ευχαριστήσω τους Κλάουντιο (Ντομενικάλι), Τζίτζι (Νταλίνια), Πάολο (Τσιαμπάτι) και Ντάβιντε (Ταρντόζι) που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Ωστόσο, θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Νάντια (Παντοβάνι) και όλη την ομάδα της Gresini για τη μεγάλη υποστήριξη που έλαβα από αυτούς κατά τη διάρκεια αυτής της υπέροχης σεζόν. Θα προσπαθήσω να κλείσω το 2022 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν αντιμετωπίσω τη νέα μου περιπέτεια ως εργοστασιακός αναβάτης της Ducati με απόλυτη αφοσίωση και ομαδικό πνεύμα».

Today and Tomorrow in a single photo! Enea will be red next year and we can’t be happier for you!



It’s a big achievement also for the Gresini Team. Bravo to everybody!👏#GresiniRacing #GresiniFamily #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/uFz1AIeUmi