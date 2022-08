Παρά την εξαιρετική ταχύτητα που έδειξε, o Κίμι Ράικονεν δεν κατάφερε να τερματίσει στο ντεμπούτο του στο NASCAR.

Ο αγώνας του NASCAR στο Ουότκινς Γκλεν εκτός από το μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιος θα ήταν ο 16ος οδηγός στα Playoffs, είχε και μία ιδιαίτερη συμμετοχή. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 το 2007, Κίμι Ράικονεν, έκανε το ντεμπούτο του στο Cup Series οδηγώντας για την Trackhouse Racing με το #91 Chevy Camaro.

O Φινλανδός εκκίνησε από την 27η θέση τον αγώνα σε βρόχινες συνθήκες, ενώ όταν στέγνωσε, κινούνταν εντός των 10 πρώτων θέσεων στο τέλος του Stage 2. Όμως στο ξεκίνημα του Stage 3 και συγκεκριμένα στον 46ο γύρο, o Ράικονεν ενεπλάκη σε ένα ατύχημα στο bus-stop.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Ρος Τσαστέιν και Όστιν Ντίλον είχαν επαφή, με τον δεύτερο να κάνει τετ-α-κε. Στην προσπάθειά τους να τους αποφύγουν οι οδηγοί που ακολουθούσαν, ο Ράικονεν είχε επαφή με τον Λόριζ Χέζεμαν και έφυγε στις προστατευτικές μπαριέρες. Η σύγκρουση ήταν με λίγα χιλιόμετρα και ο 42χρονος βγήκε από το αγωνιστικό του ανέπαφος.

The caution flag comes out for an incident involving Kimi Räikkönen. pic.twitter.com/iH8JesR6Zo August 21, 2022

Όταν αφέθηκε ελεύθερος από το ιατρικό κέντρο, ο Ράικονεν δήλωσε: «Πίστευα πως είχα καλή γραμμή σε εκείνο το σημείο και όλοι ξεκίνησαν να κινούνται προς τα αριστερά. Δυστυχώς δεν είχα χρόνο να αντιδράσω. Στην πρώτη επαφή, κάποιος χτύπησε τον τροχό μου και το τιμόνι αναποδογύρισε. Έτσι έχουν οι αγώνες».

Μπορεί να μην κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα των 80 γύρων, όμως ο Ράικονεν απόλαυσε το ντεμπούτο του στο NASCAR Cup Series: «Ένιωθα συνεχώς περισσότερη αυτοπεποίθηση και είχα κάποιες ωραίες μάχες. Είναι κρίμα. Το αυτοκίνητο είχε αρκετή ταχύτητα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε αν θα αγωνιστώ και πάλι στο NASCAR, προς το παρόν δεν γνωρίζω».

Ο αντίκτυπος που είχε ο Ράικονεν ήταν τεράστιος, με τις αναφορές προς το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού διημέρου να είναι πάμπολλες. Μάλιστα ο αγώνας του Ουότκινς Γκλεν ήταν ιστορικός για το NASCAR, μιας και συνολικά οδηγοί από 7 διαφορετικές χώρες έλαβαν μέρος. Αυτό είναι αριθμός ρεκόρ για το κορυφαίο πρωτάθλημα τεσσάρων τροχών των ΗΠΑ. Για την ιστορία, νικητής αναδείχθηκε ο Κάιλ Λάρσον.

Δείτε το ατύχημα του Ράικονεν που τον έθεσε εκτός μάχης στο ντεμπούτο του στο NASCAR.

Kimi Räikkönen's day is over at @WGI after this incident on Lap 46. pic.twitter.com/TwfEBjlrRQ — NASCAR (@NASCAR) August 21, 2022

Φωτογραφίες: Firstsector/Twitter