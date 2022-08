Ο Ιταλός της Ducati πήρε την 3η διαδοχική νίκη του, 2ος ο Κουαρταραρό.

Ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati ήταν ο μεγάλος νικητής του GP Αυστρίας για το MotoGP, παίρνοντας την 3η νίκη του στη σειρά και 5η φετινή. Πραγματικός κερδισμένος όμως ήτανο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος πήρε τη 2η θέση και μεγάλωσε το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Ο Τζακ Μίλερ με τη δεύτερη εργοστασιακή Ducati τερμάτισε 3ος και συμπλήρωσε το βάθρο.

Εκκίνηση

Οι μοτοσικλέτες πήραν τις θέσεις τους στο grid κάτω από ένα συννεφιασμένο ουρανό αλλά χωρίς την απειλή βροχής πάνω από το Red Bull Ring. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Πέκο Μπανάια ξεκίνησε καλά και έστριψε πρώτος, οδηγώντας την αρμάδα των Ducati, που διατήρησαν τις 4 πρώτες θεσεις, με τον poleman Ενέα Μπαστιανίνι στη 2η θέση και τους Μίλερ και Μαρτίν να ακολουθούν. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό κράτησε την 5η θέση, αλλά γρήγορα είδε την Aprilia του Μάβερικ Βινιάλες να τον περνάει και να τον ρίχνει στην 6η θέση. Πολύ άσχημα ξεκίνησε ο αγώνας για τον Τζοάν Μιρ, που έπεσε στον πρώτο γύρο.

Οι τέσσερις Ducati αμέσως άρχισαν να απομακρύνονται, φτιάχνοντας διαφορά από τον Βινιάλες, ενώ βρίσκονταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Ο Μπανάια διατηρούσε την πρωτοπορία και λίγο αργότερα η εργοστασιακή ομάδα της Ducati είδε τους αναβάτες της να κάνουν το 1-2, όταν ο Μίλερ προσπέρασε τον Μπαστιανίνι. Το «θηρίο» έμεινε να μάχεται με τον Χόρχε Μαρτίν, το μεγάλο του αντίπαλο για μια θέση στην εργοστασιακή ομάδα.

Ο Μάβερικ Βινιάλες έκανε ένα λάθος και έχασε δύο θέσεις από τους Κουαρταραρό και Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο αγώνας του Μπαστιανίνι καταστράφηκε στον επόμενο γύρο, όταν βγήκε εκτός πίστας, στην αμμοπαγίδα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε τον αγώνα. Λάθος έκανε και ο Ζοάν Ζαρκό, στην προσπάθειά του να κερδίσει θέσεις και έπεσε 8ος.

«Εμφύλιος» πόλεμος

Την ώρα που οι δύο εργοστασιακές Ducati έδιναν μόνες τους τη μάχη για τη νίκη, με τον Μίλερ να πιέζει ασφυκρικά τον Πέκο Μπανάια, ο Μαρτίν είχε μείνει λίγο πίσω στην 3η θέση. Κερδισμένος ήταν ο Κουαρταραρό, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά στην 4η θέση, αν και δεν έδειχνε να έχει την ταχύτητα να απειλήσει τους πρωτοπόρους. Ο Γάλλος της Yamaha πάντως δεν έδειχνε να απειλείται από τις δύο Aprilia που τον ακολουθούσαν.

Πλησιάζοντας προς το μέσον του αγώνα, πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati, ο οποίος κρατούσε πίσω του με άνεση τον Ζαρκό, Ο Άλεξ Ρινς της Suzuki ακολουθούσε στην 9η θέση και ο Μπαραντ Μπίντερ ήταν ο κορυφαίος της ΚΤΜ στον εντός έδρας αγώνα της, στη 10 θέση. Πολύ κακός αγώνας για τη Honda που είδε τον Τακάκι Νακαγκάμι να εγκαταλείπει λόγω πτώσης και δεν είχε ούτε έναν αναβάτης της μέσα στους βαθμούς.

Μάχη βάθρου

Σταδιακά ο Πέκο Μπανάια άρχισε να ξεφεύγει από τον Μίλερ και να ανεβάζει τη διαφορά, ενώ ο Αυστραλός είχε πλέον να ανησυχεί για τον Χόρχε Μαρτίν, που είχε πλέον φτάσει σε απόσταση αναπνοής πίσω του. Κι ενώ οι δύο Ducati έδιναν τη μάχη τους, ο Φάμπιο Κουαρταραρό βρήκε την ευκαιρία να ανεβάσει το ρυθμό του και να αρχίσει να πλησιάζει.

Ο Κουαρταραρό έκανε τρομερή προσπάθεια, σε μια πίστα που η Yamaha μειονεκτεί έναντι των Ducati και κατάφερε να περάσει τον Χόρχε Μαρτίν, όταν ο Ισπανός έκανε λάθος στο νέο σικέιν της πίστας, για να πάρει την 3η θέση. Εξαιρετικό αγώνα έκανε και ο Μαρίνι, που πέρασε τον Βινιάλες και ανέβηκε στην 6η θέση. Ο Βινιάλες ακολουθούσε αντίθετη πορεία και έχασε κι άλλες θέσεις, από τους Ζαρκό, Ρινς και Μπίντερ. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό δεν τα πήγαινε πολύ καλύτερα, αφού είδε τον Λούκα Μαρίνι να τον περνά και να του παίρνει την 5η θέση, ενώ τον πλησίαζε και ο Ζαρκό.

Πιο μπροστά, ο Μπανάια έκανε έναν ήρεμο αγώνα στην πρώτη θέση, αφού πλέον είχε ξεφύγει με διαφορά σχεδόν 1,5 δευτερολέπτου από τον Μίλερ, ο οποίος πλέον είχε να ανησυχεί για τον Φάμπιο Κουαρταραρό, που βρισκόταν πλέον πίσω του. Ο Μαρτίν μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε νωρίτερα, ανέβασε σημαντικά το ρυθμό του και ερχόταν ολοταχώς για να πάρει μέρος στη μάχη της 3ης θέσης.

Τρομερός Κουαρταραρό

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν πολύ γρήγορος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με ωραίο τρόπο πέρασε τον Μίλερ για να πάρει τη 2η θέση. Ο Μίλερ έδωσε μάχη στο σημείο του προσπεράσματος με τον Μαρτίν, που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, αλλά κατάφερε να διασώσει την 3η θέση. Η μάχη άναψε για τα καλά αλλά ολοκληρώθηκε άδοξα, όταν ο Μαρτίν έπεσε στον τελευταίο γύρο. Ο Ισπανός επέστρεψε αλλά έμεινε στη 10η θέση.

Ο Μπανάια πήρε την εύκολη νίκη στην Αυστρία, που ήταν η 5η φετινή, με τον Κουαρταραρό να παίρνει μια σπουδαία 2η θέση, αυξάνοντας τη διαφορά του στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος. Ο Μίλερ τερμάτισε 3ος, μπροστά από τον τρομερό Μαρίνι και με τον Ζαρκό στο τέλος να περνά τον Αλέιξ Εσπαργκαρό και να είναι 5ος, αφήνοντας τον Ισπανό της Aprilia στην 6η θέση. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Ρινς, Μπεζέκι και Μαρτίν.

