Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστρίας, παίρνοντας μία εντυπωσιακή πρώτη pole position στο MotoGP.

Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστρίας, με τον Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing να είναι σε εξαιρετική φόρμα και να παίρνει την πρώτη pole position της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ιταλός που έχει ήδη κερδίσει τρεις αγώνες στο 2022 έκανε ένα φανταστικό γύρο στο Q2 και σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:28,772. Πίσω του βρέθηκε ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν μόλις 24 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός και αύριο η μάχη για τη νίκη δεν αποκλείεται να είναι μεταξύ των δύο.

Ο Τζακ Μίλερ με τη δεύτερη εργοστασιακή GP22 έκλεισε την πρώτη σειρά της εκκίνησης για την Ducati. Μέτρια εμφάνιση για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος είναι στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης του αυριανού αγώνα, ενώ ο δεύτερος στο πρωτάθλημα, Αλέιξ Εσπαργκαρό έκανε επίσης κακή εμφάνιση όντας μόλις 9ος.

Q1

Με το ξεκίνημα της διαδικασίας, οι 14 από τους 15 αναβάτες έκαναν την εμφάνισή τους στην πίστα με στόχο μία καλή πρώτη προσπάθεια. Μετά από δύο γρήγορους γύρους, τα αδέρφια Εσπαργκαρό είχαν τις δύο πρώτες θέσεις. Ο Αλέιξ ήταν στην κορυφή με το 1:29,430, τον ταχύτερό του γύρο μέχρι εκείνο το σημείο στο τριήμερο, ενώ 45 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός ήταν ο Πολ.

Στα τελευταία λεπτά, άπαντες βγήκαν στην πίστα, όμως είδαμε τους Άλεξ Μάρκεθ και Μπεζέκι να έχουν πτώση στη στροφή 2Β. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό βελτίωσε στο 1:29,231, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να είναι αυτός που την τελευταία στιγμή κατάφερε να ανέβει στη 2η θέση και να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Q2.

Q2

Έπρεπε να περάσει ένα λεπτό ώστε να δούμε αναβάτες στην πίστα του Red Bull Ring στη μάχη της pole position. Τα σύννεφα παρέμεναν απειλητικά, όμως όλα έδειχναν πως και το Q2 θα πραγματοποιηθεί στο στεγνό.

Μετά τις πρώτες προσπάθειες, στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Μίλερ με το 1:28,898, χρόνος ο οποίος ήταν νέο ρεκόρ πίστας. Εντυπωσιακός ήταν και ο Μπαστιανίνι που τον ακολουθούσε, ενώ ο Μιρ ήταν η θετική έκπληξη όντας 3ος, μπροστά από τους Αλέιξ Εσπαργκαρό και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Fabio isn't the only one with work to do! 👀@PeccoBagnaia currently has no time on the board! 🛑#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/fvzQSLUWY8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2022

Ο Ζαρκό άργησε, αλλά έγραψε έναν καλό χρόνο μετά το μέσον της διαδικασίας για να ανέβει 3ος, ενώ μόνο ο Μπανάια δεν είχε πάρει κατάταξη.

Στα τελευταία 5 λεπτά είδαμε και πάλι τους αναβάτες να βγαίνουν για τις τελευταίες τους προσπάθειες. Η μάχη ήταν εντυπωσιακή με τον Μπανάια να παίρνει αρχικά την 1η θέση με το 1:28,796, με τον Μπαστιανίνι να τον εκτοπίζει για 24 χιλιοστά σε νεκρό χρόνο και να παίρνει την pole position.

Οι Μίλερ και Μαρτίν βελτίωσαν όμως έμειναν στις θέσεις 4 και 5. Ο Κουαρταραρό στο τέλος ήταν εντυπωσιακός, αλλά ένα λάθος στην τελευταία στροφή τον περιόρισε στην 5η θέση. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση του Αλέιξ Εσπαργκαρό ο οποίος ήταν μόλις 9ος και αύριο έχει αρκετές θέσεις να κερδίσει.

O αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta στις 14:40.

Αποτελέσματα QP GP Αυστρίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com