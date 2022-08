H δορυφορική ομάδα της KTM ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πολ Εσπαργκαρό για την επόμενη αγωνιστική σεζόν και παράλληλα την μετονομασία της σε GasGas Factory Racing.

Το κουβάρι της φετινής μετεγγραφικής σεζόν του MotoGP φαίνεται πως ξετυλίγεται, με ακόμη μία θέση για το 2023 να συμπληρώνεται. Στο πλαίσιο του Grand Prix Αυστρίας στην πίστα του Red Bull Ring, η Tech3 πραγματοποίησε μία σημαντική ανακοίνωση.

Η δορυφορική ομάδα της KTM επισημοποίησε την απόκτηση του Πολ Εσπαργκαρό από την Repsol Honda για τις σεζόν του 2023 και του 2024. Ο Ισπανός επιστρέφει στη σέλα μοτοσικλέτας της αυστριακής φίρμας, έχοντας... ξοδέψει δύο χρόνια στο HRC. Προς ώρας ο Εσπαργκαρό είναι ο μοναδικός αναβάτης της ομάδας για την επόμενη χρονιά και ο teammate του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

