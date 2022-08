Ο Μικ Σουμάχερ είναι ένας από τους οδηγούς που «παίζει» δυνατά για την κενή θέση που αφήνει ο Φερνάντο Αλόνσο στη γαλλική ομάδα το 2023.

Η Alpine βρίσκεται σε μία πρωτοφανή θέση μετά το Grand Prix Ουγγαρίας. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Φερνάντο Αλόνσο, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Aston Martin για το 2023, ενώ ο οδηγός της ακαδημίας της, Όσκαρ Πιάστρι, παρά την ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας, τόνισε πως δεν θα είναι οδηγός της την επόμενη σεζόν. Αυτό έβαλε φωτιά στη Silly Season της Formula 1, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά.

Λίγες εβδομάδες πριν συνεχιστεί η δράση στην πίστα του Σπα για το Grand Prix Βελγίου, ο Ραλφ Σουμάχερ «έρχεται να βάλει» λάδι στη φωτιά. Ο πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota αποκάλυψε πως ο ανιψιός του, Μικ Σουμάχερ, είναι σοβαρός υποψήφιος ώστε να μετακομίσει στην Alpine την επόμενη σεζόν.

«Ο Μικ δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο για το 2023. Επομένως είναι ένας υποψήφιος για τη θέση στην Alpine, ένας υποψήφιος με ταχύτητα όπως έχουμε δει. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ είναι επίσης στην αναμονή. Επίσης υπάρχει και το μεγάλο ερωτηματικό για τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Προσωπικά δεν πιστεύω πως θα πάρει άλλη ευκαιρία στην F1. Αλλά δεν γνωρίζω ποιον οδηγό πρέπει να πάρει η Alpine», ανέφερε ο Γερμανός στο Sky Germany.

Το 2022 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Σουμάχερ, ο οποίος δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να προσαρμοστεί στο μονοθέσιο της Haas. Μάλιστα ο Κέβιν Μάγκνουσεν στην επιστροφή του στο σπορ τον κέρδιζε με άνεση και αυτό δημιούργησε έντονα ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα. Μπορεί τα αποτελέσματα του Γερμανού να έχουν βελτιωθεί, ωστόσο είναι άγνωστο το πού θα οδηγεί το 2023.

Η Ferrari προμηθεύει με κινητήρες τη Haas και ως μέρος της συνεργασίας τους, η ιταλική ομάδα τοποθετεί έναν οδηγό της ακαδημίας της στην αμερικανική ομάδα. Με δεδομένο πως ο Σουμάχερ είναι οδηγός της Ferrari, τότε σε περίπτωση που η Haas δεν τον θέλει στην ομάδα πρέπει να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί από τις υπηρεσίες του.

