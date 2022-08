Ο επικεφαλής της ομάδας Μάικ Κρακ μίλησε για τις προσδοκίες που δημιουργεί η ένταξη του Ισπανού.

Η ανακοίνωση της Aston Martin F1 αμέσως μετά το GP Ουγγαρίας ότι εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Φερνάντο Αλόνσο για τα επόμενα χρόνια, στη θέση του Σεμπάστιαν Φέτελ, προκάλεσε... παλιρροϊκά κύματα στο χώρο της Formula 1, με επιπτώσεις σε διάφορα σημεια των πάντοκ. Οι άνθρωποι της βρετανικής ομάδας κινήθηκαν με ταχύτητα και μυστικότητα για να εντάξουν τον Ισπανό πρωταθλητή στο δυναμικό τους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ανέβουν επίπεδο και να πλησιάσουν στην κορυφή.

Ο επικεφαλής της Aston Martin F1 Μάικ Κρακ μίλησε για αυτήν τη μεγάλη μεταγραφή και ξέρει ότι η ομάδα του πήρε έναν ολοκληρωμένο οδηγό: «Ο Φερνάντο έχει αυτό το 'δολοφονικό ένστικτο' και ξέρεις πως ό,τι και να γίνει, πάντα θα τα δίνει όλα και θα παίρνει το 100% από το μονοθέσιο και από την ομάδα. Η ικανότητά του στους αγώνες είναι εξαιρετική και σχηματίζεται από έναν τρομερό συνδυασμό αυτοπεποίθησης, ενστίκτου και ευφυΐας. Θα απαιτήσει πολλά από εμάς αλλά αυτό είναι κάτι που περιμένουμε από έναν πολυπρωταθλητή. Ο Φερνάντο θα είναι η κινητήρια δύναμή μας για να ανέβουμε ψηλότερα και, όπως όλοι στην ομάδα, ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του».

"Signing Fernando is a clear statement of our intent at @AstonMartinF1. We are not on the grid to make up the numbers."



Five months into his role as Team Principal, Mike Krack reflects on the season so far and what lies ahead as #WeClimbTogether. 🤝