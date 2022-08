Test drive BMW iX M60: Αριστοκράτης ταραχοποιός

Η ισχυρότερη ηλεκτρική BMW είναι ένα πολυτελές SUV 619 ίππων με ασύλληπτες επιδόσεις και κορυφαία τεχνολογία.

H BMW κάνει αυτόν τον καιρό μιαν «ηλεκτρική επίθεση», παρουσιάζοντας διαδοχικά μοντέλα που έχουν στον πυρήνα τους τόσο τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της μάρκας όσο και τον premium προσανατολισμό της. Οι Βαυαροί άλλωστε έδειξαν από νωρίς πόσο σοβαρά έχουν πάρει την ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας ήδη από το 2013 το επαναστατικό -τότε- i3.

Fast forward στο σήμερα και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που προσφέρονται στην γκάμα της BMW είναι περισσότερα και ενσωματώνουν όλες τις εξελίξεις που έχουν προκύψει. Το τελευταίο από αυτά είναι η εντυπωσιακή iX, ένα μεσαίου μεγέθους SUV - ή SAV (Sports Activity Vehicle), όπως θέλουν να τα αποκαλούν οι Γερμανοί. Η iX ωστόσο διαφέρει σημαντικά από το «θερμικό ξαδερφάκι» της, την Χ5, με όλους σχεδόν τους τρόπους. Ιδιαίτερα η κορυφαία έκδοση της σειράς, η Μ60. Είναι η δεύτερη ηλεκτρική BMW, μετά την i4 M50, που δέχτηκε τη φροντίδα του M Division, που ξέρουμε ότι όπου βάζει το χεράκι του κάτι καλό βγαίνει στο τέλος.

Αν και η i4 M50 μοιράζεται την πλατφόρμα CLAR (και το βασικό στιλ) με τη Σειρά 4 Gran Coupe, η iX έχει τη δική της ξεχωριστή αρχιτεκτονική με τύπου skateboard monocoque να είναι κατασκευασμένο από ένα μείγμα υλικών ενισχυμένων με ίνες ανθρακονημάτων. Ωστόσο, παραδόξως, αυτά τα οχήματα είναι κατασκευασμένα στην ίδια γραμμή συναρμολόγησης και μοιράζονται το βασικό σύστημα μετάδοσης κίνησης: ένα ζευγάρι σύγχρονων κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος.

Το κύριο χαρακτηριστικό της iX M60 είναι σαφώς η απόδοση. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες παράγουν συνδυαστικά σε κανονικές συνθήκες 539 ίππους και και 1015 Nm ροπής. Μπαίνοντας όμως στο πρόγραμμα Sport, ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στους 619 ίππους, με μια λειτουργία launch control που ενισχύει προσωρινά τη ροπή στα 1.100 Nm. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος 2,6 τόνων αμάξωμα μπορεί από στάση να φτάσει στα 100 χλμ/ώρα μέσα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ/ώρα.

Ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, πρέπει να πούμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν ένα μειονέκτημα στον τομέα του εντυπωσιασμού, σε σύγκριση με εκείνα που έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τους λείπουν οι κρότοι, οι λάμψεις και οι δονήσεις που παράγονται από τα θηριώδη μοτέρ εσωτερικής καύσης και τις εξελιγμένες εξατμίσεις, όπως επίσης -λόγω αεροδυναμικής- και τα εντυπωσιακά και περίτεχνα σπόιλερ.

Η προαναφερθείσα συνθήκη όμως δεν ισχύει για την iX γενικότερα και για την M60 ειδικότερα. Οι οπτικές διαφορές με τις «κοινές» iΧ είναι ελάχιστες, και εντοπίζονται στα σκούρα σήματα M60 στην ουρά, τις μπλε δαγκάνες φρένων με το σήμα M και στις ειδικά σχεδιασμένες ζάντες. Αλλά το αμάξωμα με τις έντονες γωνίες και η χαρακτηριστική μάσκα του iX το κάνουν σίγουρα να ξεχωρίζει.

Αλλά η iX δεν χρειάζεται πολλά για να ξεχωρίσει στο δρόμο. Η μακριά και ψηλή φιγούρα του αμαξώματος, που σε μήκος σχεδόν ακουμπά τα 5 μέτρα, του δίνουν μιαν επιβλητική παρουσία στο δρόμο. Είτε το βλέπει κάποιος από τον καθρέφτη να έρχεται πίσω του είτε το βλέπει από το πλάι είτε το έχει μπροστά του και κοιτάζει το πίσω μέρος του είναι αδύνατον να μην το προσέξει.

Αυτό βέβαια προϋποθέτει να... προλάβει να το δει, γιατί αυτό το iX μπορεί να κινηθεί διαβολεμένα γρήγορα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς ένα όχημα τέτοιων διαστάσεων και όγκου μπορεί να επιταχύνει με τέτοιο τρόπο, τόσο άμεσα και άκοπα. Και τόσο αθόρυβα, κάτι που το κάνει ακόμα πιο... απόκοσμο. Βέβαια, η BMW έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα τεχνητού θορύβου κατά την επιτάχυνση, που έχει συνθέσει ειδικά για την Μ60 ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Χανς Τσίμερ.

Επιλέγοντας το Sport στα προγράμματα οδήγησης, το αυτοκίνητο χαμηλώνει, η ανάρτηση σκληραίνει και όλα σε προετοιμάζουν για την... καταιγίδα που ετοιμάζεται να ξεσπάσει μόλις πατήσεις το γκάζι. Ξαφνικά όλα περνούν από δίπλα σου με μεγαλύτερες ταχύτητες και πρέπει να αναθεωρήσεις την αντίληψη που έχεις για τις αποστάσεις και τους χρόνους. Τι τιμόνι είναι άμεσο ακριβές, αν και παραμένει σχετικά ελαφρύ, και τα φρένα δεν έχουν πρόβλημα να σταματήσουν αποτελεσματικά το βαρύ αμάξωμα.

Καθώς ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα είναι σαφώς πιο δυνατός από τον εμπρός, η M60 συμπεριφέρεται κυρίως ως πισωκίνητη, με ένα βαθμό γλιστρήματος να επιτρέπεται στο δυνατό πάτημα του γκαζιού κατά την έξοδο της στροφής. Γενικά, ωστόσο, η M60 δεν είναι φτιαγμένη για παιχνίδι στα όρια, όπως μια τυπική Μ και δεν είναι αυτός ο τρόπος που της αρέσει να κινεί το διόλου ευκαταφρόνητο σε διαστάσεις και βάρος αμάξωμά της.

Η BMW iX M60 είναι ο ορισμός του GT. Του αυτοκινήτου που καλύπτει τις αποστάσεις όσο μεγάλες κι αν είναι, με ταχύτητες όσο υψηλές θέλει ο οδηγός του. Δεν είναι ένα σκληροπυρηνικό sportscar, που μπαίνεις μέσα, το «φοράς» και γίνεσαι ένα με το δρόμο. Είναι ένα ταχύτατο SUV, με ποιότητα κύλισης λιμουζίνας, χωρίς αεροδυναμικούς θορύβους και μια αερανάρτηση που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ενώ ελέγχει και κρατάει το αμάξωμα στο δρόμο, δεν αφήνει τις ανωμαλίες να περάσουν στον οδηγό και στους επιβάτες, ακόμα και με τις ζάντες των 22” που είχε το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε. Προσθέστε την τετραδιεύθυνση και τη μεταβλητή κρεμαγιέρα και το 5μετρο αμάξωμα μοιάζει να είναι πολύ μικρότερο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι και ο τρόπος που η iX κάνει ανάκτηση ενέργειας. Χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες, τις κάμερες και τα δεδομένα GPS του αυτοκινήτου επιλέγει τα καλύτερα μέσα εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας, ανάλογα με την κατάσταση. Σηκώνοντας το πόδι από το γκάζι στον αυτοκινητόδρομο η M60 θα κυλήσει με την κεκτημένη ταχύτητα επιβραδύνοντας ελάχιστα, ωστόσο επιστρέφει έξυπνα σε λειτουργία ενός πεντάλ όταν η κυκλοφορία σταματά μέσα στην πόλη.

Μιλώντας βέβαια για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σε πρώτο πλάνο μπαίνουν η κατανάλωση και η αυτονομία. Η iΧ Μ60 είναι εφοδιασμένη με τη μεγάλη μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 105,2 kWh, που δίνει θεωρητική αυτονομία 485 χιλιόμετρα (με τροχούς 21”). Αν όμως ο οδηγός κινηθεί στο ρυθμό που τον... παρασέρνει η Μ60 δεν πρόκειται ούτε καν να πλησιάσει αυτά τα νούμερα. Όσο για τη φόρτιση, υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW εναλλασσόμενου ρεύματος ενώ το αυτοκίνητο μπορεί να φορτιστεί με ισχύ μέχρι 195 kW σε συνεχές ρεύμα. Σε αυτήν την περίπτωση η φόρτιση από το 10% έως το 80% διαρκεί 35 λεπτά.

Less is more