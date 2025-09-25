Με κινητήρα diesel 204 ίππων, αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση, το Musso Grand αποδεικνύει ότι ένα pick-up μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαλείο δουλειάς και όχημα για την καθημερινότητα.

Η κατηγορία των pick-up στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά. Από τη μία παραμένει ο βασικός σύμμαχος επαγγελματιών που χρειάζονται τη δύναμη και την αντοχή ενός οχήματος «εργάτη». Από την άλλη, τα pick-up μετατράπηκαν σε πολυχρηστικά μοντέλα που συνδυάζουν την καρότσα με την άνεση ενός SUV, κερδίζοντας έτσι και το κοινό των ιδιωτών που θέλουν ένα όχημα για τα πάντα: δουλειά, οικογένεια, ταξίδια, περιπέτεια. Σε αυτό το περιβάλλον, το KGM Musso Grand έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα σε ένα καθαρόαιμο επαγγελματικό και ένα σύγχρονο SUV, φιλοδοξώντας να αποτελέσει την εναλλακτική για όσους θέλουν το «καλύτερο και από τους δύο κόσμους».

Σχεδίαση και πρακτικότητα

Το Musso Grand είναι ένα από τα πιο επιβλητικά pick-up που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Με μήκος πάνω από 5,4 μέτρα και φαρδύ αμάξωμα, η παρουσία του στον δρόμο δεν περνάει απαρατήρητη. Η σχεδίαση ακολουθεί την τρέχουσα ταυτότητα της KGM, με μεγάλη εξαγωνική μάσκα, έντονα φωτιστικά σώματα LED και μυώδεις γραμμές στο καπό και τα πλαϊνά. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα που δείχνει στιβαρό, αλλά και αρκετά μοντέρνο, ώστε να σταθεί και ως καθημερινό μέσο.

Η καρότσα είναι από τα βασικά ατού του. Με ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τον έναν τόνο και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους, το Musso Grand καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός επαγγελματία που μεταφέρει υλικά ή εξοπλισμό. Ο σχεδιασμός της καρότσας διευκολύνει τη φόρτωση, ενώ η κατασκευή δείχνει στιβαρή, ικανή να αντέξει σκληρή χρήση. Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, το Musso Grand προσφέρει από τις μεγαλύτερες επιφάνειες φόρτωσης, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό για καθημερινή εργασία.

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Αν το εξωτερικό προδίδει έναν σκληροτράχηλο χαρακτήρα, το εσωτερικό κρύβει την άλλη όψη του Musso Grand: αυτή ενός SUV με ανέσεις και τεχνολογία που δεν συναντάς συχνά σε pick-up. Η καμπίνα είναι ευρύχωρη, με αρκετό χώρο για πέντε ενήλικες επιβάτες. Η θέση οδήγησης ρυθμίζεται εύκολα, προσφέροντας καλή ορατότητα και εργονομία, ενώ η ποιότητα των υλικών είναι ανώτερη από τα κλασικά δεδομένα της κατηγορίας. Μαλακές επιφάνειες σε καίρια σημεία, καλή συναρμογή και προσεγμένες λεπτομέρειες ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας.

Ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας είναι πλήρης: οθόνη αφής για το infotainment με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος, καθώς και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης όπως αυτόνομο φρενάρισμα, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και cruise control. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χώρο για γόνατα και κεφάλι, κάτι που σημαίνει ότι το Musso Grand μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μακρινά οικογενειακά ταξίδια χωρίς παραχωρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπίνα που περισσότερο θυμίζει SUV παρά επαγγελματικό όχημα, επιβεβαιώνοντας την πολυχρηστική φιλοσοφία του μοντέλου.

Κινητήρας και τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 2,2 λίτρων turbodiesel κινητήρας που αποδίδει 204 ίππους και 441 Nm ροπής. Πρόκειται για έναν σύγχρονο κινητήρα, ικανό να συνδυάσει δύναμη με αξιοπιστία. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι η ελαστικότητα: η ροπή είναι διαθέσιμη από χαμηλά, κάνοντας εύκολη τη μετακίνηση με φορτίο ή σε δύσκολα τερέν. Η συνεργασία με το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων είναι αρμονική, με ομαλές αλλαγές και γρήγορη απόκριση όταν χρειάζεται.

Η τετρακίνηση του Musso Grand προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 2WD, 4WD High και 4WD Low, καλύπτοντας έτσι κάθε πιθανό σενάριο. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 8–9 λίτρα/100 χλμ., λογική για το μέγεθος και τον χαρακτήρα του οχήματος. Η ικανότητα ρυμούλκησης 3,5 τόνων επιβεβαιώνει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του, ενώ το σύνολο δίνει την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένο να αντέχει χρόνια σκληρής χρήσης.

Στο δρόμο - και εκτός

Η οδήγηση του Musso Grand 4x4 AT στο οδικό δίκτυο αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα: από τη μία, αξιοπρεπής πολιτισμός και αξιοπιστία· από την άλλη, η αίσθηση ενός εργατικού οχήματος δεν απομακρύνεται ποτέ εντελώς. Στις εθνικές οδούς και στις ανοιχτές διαδρομές, το αυτόματο κιβώτιο συνεργάζεται με τον κινητήρα με σεβασμό στον χαρακτήρα του οχήματος: οι αλλαγές είναι ομαλές και το μοτέρ δουλεύει χαμηλά και σταθερά. Σε πιο απαιτητικές συνθήκες συνεχών αλλαγών ρυθμού, ωστόσο, θα παρατηρήσεις ότι αλλάζει σχέσεις πιο «προσεκτικά», προσπαθώντας να κρατήσει τον κινητήρα εντός του βέλτιστου φάσματος.

Η ανάρτηση ανταποκρίνεται καλύτερα από ό,τι πολλές φορές περιμένεις από ένα pick-up. Οι ανωμαλίες στο οδόστρωμα αντιμετωπίζονται με μία σχετική μετριοπάθεια· όμως όταν φορτώσεις ή όταν περάσεις πάνω από μεγαλύτερα «σκαμπανεβάσματα», το πίσω μέρος δείχνει πιο άκαμπτο - δεν «πλέει», αλλά σε κομμάτια με έντονες ρυτιδώσεις η συμπεριφορά γίνεται πιο σφιχτή. Το τιμόνι διατηρείται σταθερό, αλλά η πληροφόρηση προς τον οδηγό είναι περιορισμένη: δεν προσφέρει μεγάλη «αίσθηση» της ασφάλτου, ειδικά στις μικρές αλλαγές πορείας. Στις στροφές, το Musso Grand δεν θα σε εντυπωσιάσει ως σπορ όχημα, αλλά ταυτόχρονα δεν απογοητεύει: οι κλίσεις είναι ελεγχόμενες και με προσοχή μπορείς να κινηθείς με αξιοπρεπή ταχύτητα σε επαρχιακούς δρόμους.

Όταν αναλαμβάνει δράση το σύστημα τετρακίνησης, το Musso Grand εκπλήσσει θετικά. Στη μετάβαση σε χωματόδρομο, λασπωμένα μονοπάτια ή υγρές πλαγιές, η δυνατότητα επιλογής σε 4WD High ή 4WD Low και η σωστή χρήση των κοντών σχέσεων προσφέρουν τον απαιτούμενο «σπρώξιμο». Οι γωνίες προσέγγισης/διαφυγής και η απόσταση από το έδαφος επιτρέπουν να περάσει πάνω από τα περισσότερα εμπόδια. Η ικανότητα να κινείσαι με σταθερότητα στο χώμα ή σε υγρά κομμάτια είναι πειστική και το αυτοκίνητο δείχνει ότι δεν περιορίζεται στην άσφαλτο.

Ένα σημείο που χρήζει προσοχής είναι ο θόρυβος και οι δονήσεις: όταν πιέζεις περισσότερο ή σε ανομοιογενές έδαφος, ο κινητήρας και το πλαίσιο στέλνουν κάποιες δονήσεις προς την καμπίνα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η αίσθηση βάρους είναι παρούσα και δεν ξεχνάς πως οδηγείς ένα μεγάλο όχημα. Οι μανούβρες σε περιορισμένους χώρους απαιτούν περισσότερο χώρο και προσοχή. Η αίσθηση ότι «κρατάς κάτι μεγάλο» είναι μέρος της εμπειρίας - κάτι που για πολλούς είναι αποδεκτό, αλλά για κάποιον που επιδιώκει την ευελιξία, θα πρέπει να υπολογιστεί.

Συμπέρασμα

Το KGM Musso Grand είναι ένα pick-up που καταφέρνει να συνδυάσει δύο κόσμους: τη σκληρή εργασία και την καθημερινή άνεση. Από τη μία, διαθέτει χαρακτηριστικά που το καθιστούν αξιόπιστο εργαλείο: μεγάλη καρότσα, υψηλή ικανότητα φόρτωσης, δυνατό κινητήρα και στιβαρό πλαίσιο. Από την άλλη, προσφέρει επίπεδο άνεσης και εξοπλισμού που το κάνουν ελκυστικό για οικογενειακή χρήση ή για εκείνους που θέλουν ένα όχημα ικανό να τους πάει παντού.

Δεν είναι το πιο εκλεπτυσμένο μοντέλο της κατηγορίας ούτε το πιο «ειδικό» σε εκτός δρόμου καταστάσεις, αλλά το ισορροπημένο πακέτο του, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική του τιμή (34.990 ευρώ για τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα), το καθιστούν μια πρόταση που αξίζει προσοχής. Για όσους αναζητούν ένα όχημα που να καλύπτει με την ίδια ευκολία ανάγκες δουλειάς και αναψυχής, το Musso Grand δείχνει πως έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να σταθεί επάξια στην αγορά.