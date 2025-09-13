Test drive Renault Arkana mild hybrid 140 EDC: Το κουπέ-SUV που ξεχωρίζει (vid)

Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλούσιο εξοπλισμό και τον αποδοτικό mild hybrid κινητήρα 140 ίππων, το Arkana συνεχίζει να ξεχωρίζει και να εντυπωσιάζει.

Το Renault Arkana αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές κινήσεις της γαλλικής μάρκας τα τελευταία χρόνια. Η ιδέα ενός coupe-SUV που συνδυάζει κομψές γραμμές, πρακτικότητα και προσιτή τιμή βρήκε μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη. Με την πρόσφατη ανανέωσή του, το Arkana αποκτά πιο μοντέρνα ταυτότητα, ενσωματώνοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Nouvelle Vague» και φέρνοντας το νέο λογότυπο Nouvel’R στο κέντρο της μάσκας. Έτσι, τοποθετείται ξεκάθαρα ανάμεσα στο Captur και το Austral, προσφέροντας μια ελκυστική εναλλακτική για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η έκδοση mild hybrid 140 EDC είναι ίσως η πιο ισορροπημένη. Ο κινητήρας συνδυάζει ικανοποιητική ισχύ με χαμηλή κατανάλωση, ενώ το αυτόματο κιβώτιο EDC υπόσχεται άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Το Arkana δεν είναι απλώς μια στιλιστική πρόταση, αλλά ένα ολοκληρωμένο πακέτο που φιλοδοξεί να κερδίσει οδηγούς με διαφορετικές ανάγκες: από εκείνους που το επιλέγουν για την εικόνα του, μέχρι εκείνους που θέλουν έναν αξιόπιστο και οικονομικό σύντροφο για τις μετακινήσεις τους.

Εξωτερική σχεδίαση

Αισθητικά, το Arkana παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της κατηγορίας. Η κουπέ γραμμή της οροφής, που κατεβαίνει δυναμικά προς τα πίσω, του δίνει μια σπορτίφ όψη που το κάνει να ξεχωρίζει από τα περισσότερα SUV του ανταγωνισμού. Η ανανεωμένη μάσκα με το μεγάλο λογότυπο και τα επανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED ενισχύουν τη σύγχρονη εικόνα του, ενώ οι λεπτομέρειες στις εκδόσεις Esprit Alpine προσθέτουν μια πιο «αγωνιστική» πινελιά.

Οι ζάντες αλουμινίου, που φτάνουν έως και τις 19 ίντσες, και οι νέες αποχρώσεις αμαξώματος ολοκληρώνουν την ελκυστική εξωτερική παρουσία. Παρά το coupe προφίλ, η απόσταση από το έδαφος και τα προστατευτικά γύρω από τους θόλους θυμίζουν ότι παραμένει SUV, ικανό να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικές συνθήκες. Είναι ένα αυτοκίνητο που «τραβάει βλέμματα» και καταφέρνει να παντρεύει με επιτυχία κομψότητα και δυναμισμό.

Εσωτερικό και χώροι

Το εσωτερικό του Arkana έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, με ποιοτικότερα υλικά και καλύτερο φινίρισμα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και το σύστημα πολυμέσων Easy Link με οθόνη έως 9,3 ιντσών προσφέρουν μοντέρνα εικόνα και εύχρηστες λειτουργίες, με πλήρη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Οι εργονομικά τοποθετημένοι διακόπτες και η σωστή θέση οδήγησης κάνουν την καθημερινή χρήση άνετη και ευχάριστη.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το Arkana δείχνει ότι δεν θυσιάζει τον SUV χαρακτήρα του. Οι πίσω θέσεις προσφέρουν αρκετό χώρο για πόδια και κεφάλι, παρά τη χαμηλότερη οροφή, ενώ το πορτμπαγκάζ των 513 λίτρων είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, ο χώρος γίνεται πραγματικά εντυπωσιακός. Έτσι, το coupe design δεν στερεί την πρακτικότητα, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Κινητήρας και επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.3 turbo κινητήρας με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V, ο οποίος αποδίδει 140 ίππους. Συνδυάζεται με το 6άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, που εξασφαλίζει ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο. Αν και σε κάποιες περιπτώσεις θα θέλαμε πιο άμεση απόκριση στις εκκινήσεις -μαζί με το σύστημα start&stop- και στις αλλαγές, η συνολική λειτουργία του κιβωτίου παραμένει ομαλή και ταιριαστή στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Οι επιδόσεις του Arkana είναι απολύτως επαρκείς για την κατηγορία και για το χαρακτήρα του: τα 0-100 km/h έρχονται σε 9,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 205 km/h. Εκεί που ξεχωρίζει είναι στην κατανάλωση, με μέση τιμή από 5,8 λ./100 χλμ. κατά WLTP, η οποία στην πράξη παραμένει σε πολύ λογικά επίπεδα και παραμένει εντυπωσιακά κοντά στην θεωρητική. Με ελάχιστη μόνο προσοχή από τον οδηγό θα παραμείνει κοντά ή ακόμα και κάτω από τα 6 λ./100 χλμ. Πρόκειται για έναν κινητήρα που συνδυάζει οικονομία, αξιοπιστία και αποδεκτές επιδόσεις, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα για τον μέσο οδηγό.

Στο δρόμο

Η οδηγική εμπειρία του Arkana είναι ισορροπημένη και προσανατολισμένη στην άνεση. Στον δρόμο, το Arkana δείχνει ισορροπημένο και ευχάριστο στην οδήγηση. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη ώστε να προσφέρει άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις, απορροφώντας ικανοποιητικά τις περισσότερες ανωμαλίες. Στις στροφές το αμάξωμα παραμένει σταθερό και η πρόσφυση επαρκής, δίνοντας στον οδηγό αυτοπεποίθηση. Το τιμόνι είναι ακριβές, αν και ελαφρύ, ταιριάζοντας στον χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου που προορίζεται για άνετες διαδρομές και όχι για σπορτίφ επιδόσεις.

Στις στροφές, το αμάξωμα ελέγχεται καλά, ενώ το τιμόνι, αν και ελαφρύ, προσφέρει ικανοποιητική αίσθηση. Η ηχομόνωση είναι σε υψηλό επίπεδο και το αυτόματο κιβώτιο συνεργάζεται με τον κινητήρα για μια χαλαρή εμπειρία. Σε συνθήκες πόλης, η ευκολία χρήσης και η ορατότητα προς τα έξω κάνουν την οδήγηση άνετη, ενώ στον αυτοκινητόδρομο το Arkana δείχνει σταθερό και ώριμο, δίνοντας σιγουριά στον οδηγό.

Συμπέρασμα

Το Renault Arkana 140 EDC είναι ένα αυτοκίνητο που καταφέρνει να συνδυάσει κομψότητα, πρακτικότητα και οικονομία. Η σχεδίασή του ξεχωρίζει, το εσωτερικό του είναι ποιοτικό και άνετο, ενώ οι χώροι του εντυπωσιάζουν για coupe-SUV. Ο κινητήρας με το mild hybrid σύστημα εξασφαλίζει ικανοποιητικές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση, με μοναδικές ενστάσεις την κάπως αργή απόκριση του κιβωτίου και τη λειτουργία του start&stop – αδυναμίες που είναι αδύνατον να χαλάσουν τη συνολικά θετική εικόνα. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια από τις πιο value for money προτάσεις της αγοράς, καθώς η τιμή για τη βασική έκδοση evolytion ξεκινά από μόνο 26.900 ευρώ.

Για όσους αναζητούν ένα SUV με ξεχωριστό στυλ, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομία στη χρήση, το Arkana αποτελεί μια πρόταση με ξεκάθαρη ταυτότητα. Δεν απευθύνεται μόνο σε όσους κοιτούν την εμφάνιση, αλλά και σε εκείνους που θέλουν ένα ολοκληρωμένο, ευχάριστο, οικονομικό και αξιόπιστο αυτοκίνητο για την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους.