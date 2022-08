Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής της F1 δεν σκέφτεται να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο Λούις Χάμιλτον δεν κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με το μέλλον του στη Formula 1 μετά την απόφαση του Σεμπάστιαν Φέτελ να αποσυρθεί από το άθλημα. Οι Χάμιλτον και Φέτελ εμφανίστηκαν στο στερέωμα της F1 την ίδια εποχή και από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει συνολικά τους 11 τίτλους στις 16 σεζόν που έχουν πάρει μέρος.

Αν και ο Φέτελ είναι δύο χρόνια μικρότερος από τον Χάμιλτον, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τη Formula 1. Ο Χάμιλτον από την άλλη είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος οδηγός στο grid, μετά τον Φερνάντο Αλόνσο, που δεν δείχνει να έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί σύντομα.

That’s P2 and back to back double podiums for @MercedesAMGF1 !! We're going into the summer break much stronger than we were at the start of the season. We are moving FORWARD and that win is getting CLOSER! Thank you to all the fans, hope you enjoyed that one 💥💥 pic.twitter.com/PwIdw5c8sr