Η λανθασμένη στρατηγική με το πίσω ελαστικό όλο το 3ήμερο οδήγησε στο μέτριο αποτέλεσμα.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό πήγε στο Σίλβερστον για το 12ο αγώνα της σεζόν ως ένα από τα φαβορί αλλά τερμάτισε το GP Μ. Βρετανίας μόλις στην 8η θέση. Ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha και πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος είχε κερδίσει στην ίδια πίστα πέρυσι, ωστόσο φέτος δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο Κουαρταραρό είχε να εκτίσει μια ποινή long lap στους πρώτους γύρους του αγώνα αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος, τουλάχιστον άμεσα, που έμεινε τόσο πίσω, αφού η απώλεια χρόνου δεν ήταν πολύ μεγάλη. Όταν όμως επέστρεψε στην πίστα μετά την ποινή και βρέθηκε στην 6η θέση, η θερμοκρασία του πίσω ελαστικού του ανέβηκε πολύ, η απόδοσή του έπεσε και ο Γάλλος όχι απλώς δεν μπορούσε να προσπεράσει αλλά έχανε τη μία θέση μετά την άλλη.

