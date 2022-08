MotoGP M. Βρετανίας: Νίκη-ανάσα για τον Μπανάια

Ο Ιταλός της Ducati επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, 8ος ο Κουαρταραρό.

Στο GP M. Βρετανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP έλαμψε ο Πέκο Μπανάια της Ducati, ο οποίος παίρνοντας στο Σίλβερστον τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, πήρε μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα και πλησίασε σημαντικά στους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος. Ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia έκανε σπουδαίο αγώνα και τερμάτισε 2ος, ενώ στο τέλος διεκδίκησε με αξιώσεις τη νίκη. Ο Τζακ Μίλερ με την άλλη Ducati συμπλήρωσε το βάθρο.

🏁 #MotoGP RACE 🏁 @PeccoBagnaia BEATS THEM ALL IN GREAT BRITAIN! 🥇 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/biOPPgYwLS

Ήταν ένας ιδιαίτερα συναρπαστικός αγώνας, με πολλές εναλλαγές και μάχες μέχρι το τέλος. Ο Ενέα Μπαστιανίνι έκανε μερικές εντυπωσιακές κινήσει στον τελευταίο γύρο για να πάρει την 4η θέση, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν Σταθερή άνοδο σημείωνε όσο προχωρούσε η κούρσα ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της ΚΤΜ, που τελικά τερμάτισε στην 7η θέση.

Ο Άλεξ Ρινς της Suzuki έκανε τρομερή εκκίνηση και από την 4η σειρά πετάχτηκε μπροστά, για να πάρει λίγο αργότερα την πρωτοπορία του αγώνα και να την κρατήσει για αρκετή ώρα, μέχρι να αρχίσει να χάνει το ρυθμό του, για να τερματίσει τελικά στην 7η θέση.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha δεν είχε το ρυθμό να διεκδικήσει θέση στο βάθρο σε αυτόν τον αγώνα και κατάφερε να τερματίσει μόλις 8ος. Ακριβώς πίσω του, στην 9η θέση, τερμάτισε ο δεύτερος στη βαθμολογία Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο Ισπανός της Aprilia έκανε ηρωική προσπάθεια μετά τη χθεσινή τρομακτική του πτώση και ελαχιστοποίησε τις απώλειες σε αυτόν τον αγώνα.

THE CURSE CONTINUES! 🥺@JohannZarco1 crashes out of a golden opportunity for his first victory! 💥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/tpNh6adhWs