Ο Σουηδός κατέστρεψε το Hyundai i20 N Rally1 πριν καλά-καλά αρχίσει η μάχη στη Σκανδιναβική χώρα.

Απρόσμενα πρόωρο αλλά και οδυνηρά άδοξο ήταν το φινάλε του Ράλλυ Φινλανδίας για τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, που εγκατέλειψε στην πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή του σκέλους της Παρασκευής.

Ένα οδηγικό λάθος τον έθεσε νοκ-άουτ, δίνοντας συνέχεια στις ατυχίες μίας σεζόν που δεν κυλά καθόλου καλά για τον 20χρονο.

Ο ταλαντούχος οδηγός που είναι γιος του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή Πέτερ, δεν πρόλαβε καν να βρει ρυθμό. Έχοντας σημειώσει τον έβδομο χρόνο στην υπέρ-ειδική της Πέμπτης, ήθελε να «επιτεθεί» από νωρίς, στην πέμπτη φετινή εμφάνισή του στην εργοστασιακή ομάδα Hyundai Shell Mobis WRC.

Unfortunately our Rally Finland is over before it ever really began... some damage to the rollcage means we can't return for the rest of the weekend. It's difficult to take, and again I'm just very sorry to the team. pic.twitter.com/0VLTmvQl5l