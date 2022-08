Το ιταλικό εργοστάσιο εντυπωσίασε για άλλη μία φορά με την αεροδυναμική του καινοτομία.

Η Ducati είναι πρωτοπόρος όσον αφορά την αεροδυναμική στο MotoGP, όντας ουσιαστικά το πρώτο εργοστάσιο που αντιλήφθηκε τα οφέλη της και προσπάθησε να τα εκμεταλλευτεί. Ανά διαστήματα πάνω στις μοτοσικλέτες της εμφανίζονται ασυνήθιστα αεροδυναμικά βοηθήματα, που τραβούν τα βλέμματα των άλλων ομάδων αλλά και των θεατών.

Μια τέτοια περίπτωση είχαμε στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP M. Βρετανίας στο Σίλβερστον. Κάποια στιγμή οι μοτοσικλέτες του Ενέα Μπαστιανίνι και του Χόρχε Μαρτίν βγήκαν στην πίστα με τέσσερα κάθετα φτερά να έχουν τοποθετηθεί στην «ουρά», ακριβώς πίσω από την πλάτη του αναβάτη.

Ο ακριβής σκοπός αυτών των βοηθημάτων παραμένει άγνωστος ακόμα. Μπορεί να βρίσκονται εκεί για να μειώνουν την αεροδυναμική αντίσταση. Μπορεί για να σταθεροποιούν τη μοτοσικλέτα σε μεγάλες ταχύτητες. Μπορεί ακόμα να χρησιμεύουν για να «χαλούν» τον αέρα για όποιον ακολουθεί σε μικρή απόσταση, έτσι ώστε να μη δουλεύει η δική του αεροδυναμική και να ανεβαίνει η θερμοκρασία του εμπρός ελαστικού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αεροδυναμικό βοήθημα στην ουρά μια μοτοσικλέτας, στο Μουτζέλο νωρίτερα φέτος κα η Aprilia είχε δοκιμάσει ένα οριζόντιο φτερό στη μοτοσικλέτα του Λορέντσο Σαλβαντόρι. Η Ducati μόλις τώρα ξεκίνησε να δοκιμάζει τη λύση με τα κάθετα φτερά και έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να κρίνει αν είναι αρκετά αποτελεσματικά για να τα μονιμοποιήσει. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα ξαναδούμε για το υπόλοιπο 3ήμερο. Το σίγουρο είναι όμως ότι οι ομάδες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να βρουν αεροδυναμικές λύσεις και μάλλον στο μέλλον θα δούμε κι άλλες εκδοχές.



