Ο Ιταλός ανακοίνωσε ότι η καριέρα του στο MotoGP θα λήξει λίγο νωρίτερα από το τέλος της χρονιάς - Στη θέση του ο Κράτσλοου.

Πριν από λίγο καιρό από τον ίδιο τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο μάθαμε ότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο MotoGP το 2023. Από τη Yamaha όμως πλέον ενημερωθήκαμε επίσημα ότι ο Ιταλός θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν λίγο πριν από το τέλος της. Ο τελευταίος αγώνας του «Ντόβι» στη φετινή σεζόν, και κατά πάσα πιθανότητα στο MotoGP, θα είναι το GP Σαν Μαρίνο στην πίστα του Μιζάνο, που θα διεξαχθεί το 3ήμερο 2-4 Σεπτεμβρίου.

Ο Ντοβιτσιόζο τρέχει με την RMF Yamaha, τη δορυφορική ομάδα του ιαπωνικού εργοστασίου, που όμως από του χρόνου θα αλλάξει «στρατόπεδο» και θα έχει μοτοσικλέτες της Aprilia. Στους έξι αγώνες που θα απομένουν μετά το Μιζάνο, στη θέση του Ντοβιτσιόζο θα τρέξει ο Καλ Κράτσλοου, που είναι ο επίσημος οδηγός δοκιμών της Yamaha.

Με αυτόν τον τρόπο ο Αντρέα Ντοβιτσίοζο θα κλείσει μια καριέρα 20 ετών, που ξεκίνησε το 2001 με την πρώτη του συμμετοχή στα 125 κ.εκ. Στο MotoGP πρωτοεμφανίστηκε το 2008 και έχει τρέξει με Honda, Yamaha και Ducati. Έχει τερματίσει τρεις φορές στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος ενώ έχει πανηγυρίσει 15 νίκες και 7 pole position, ενώ ανέβηκε συνολικά 62 φορές στο βάθρο των νικητών.

