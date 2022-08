Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας ξέρει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στο Σίλβερστον.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό θα ξεκινήσει το δεύτερο μισό της σεζόν του MotoGP με ένα σημαντικό μειονέκτημα, στο Σίλβερστον θα χρειαστεί να εκτίσει την ποινή long lap που του επιβλήθηκε για τη σύγκρουση με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό στον προηγούμενο αγώνα στην Ολλανδία. Αυτό σημαίνει ότι ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha σε κάποιον από τους τέσσερις πρώτους γύρους του αγώνα θα πρέπει να περάσει από το ενδεδειγμένο σημείο της πίστας, όπου η διαδρομή είναι λίγο μακρύτερη από το μήκος ενός κανονικού γύρου – εξ' ου και η ονομασία «long lap».

Η απώλεια για τον Κουαρταραρό θα είναι της τάξης των 3 δευτερολέπτων, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η απώλεια σε θέσεις, με δεδομένη τη σχετική δυσκολία που έχει η μοτοσικλέτα της Yamaha στις προσπεράσεις, λόγω χαμηλότερης τελικής ταχύτητας σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, κυρίες εκείνες που έχουν V4 κινητήρα.

