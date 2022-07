Ο Λιούις Χάμιλτον εξήγησε το πρόβλημα που τον ανάγκασε να χάσει την ευκαιρία να παλέψει για την pole position στο Χανγκάρορινγκ.

Για πρώτη φορά στο 2022 η Mercedes-AMG κατάφερε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε κατατακτήριες δοκιμές. Ο Τζορτζ Ράσελ στο τιμόνι της W13 E Performance κατάφερε να πάρει την παρθενική του pole position και πρώτη της γερμανικής ομάδας στο 2022.

Από τη μεριά του ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα άτυχος, ολοκληρώνοντας στην 7η θέση στο τέλος του Q3. O Βρετανός είχε πρόβλημα με το DRS στο μονοθέσιό του, το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε στις δύο ζώνες και ως αποτέλεσμα ο τελευταίος του γύρος καταστράφηκε. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν απογοητευμένος με το αποτέλεσμά του, αλλά σίγουρος πως μπορούσε να παλέψει για την pole position.

«Προσπάθησα να ανοίξω το DRS αλλά δεν άνοιγε η αεροτομή. Ήταν μεγάλη ατυχία. Ένιωθα φοβερά. Ήλπιζα να είμαι στη μάχη σίγουρα. Ξεκάθαρα είχα πιθανότητες να είμαι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Θα ήταν φοβερό να έφερνα το μονοθέσιο στην πρώτη σειρά για την ομάδα, αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Πολλά συγχαρητήρια στον Τζορτζ, έκανε φοβερή δουλειά και είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα, με δεδομένο τα όσα έχουμε περάσει. Είναι τεράστιο αποτέλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλους. Σίγουρα, δεν το περιμέναμε», δήλωσε ο Χάμιλτον στο Sky Sports.

Μπροστά του στην εκκίνηση του αγώνα έχει τις δύο Alpine των Φερνάντο Αλόνσο και Έστεμπαν Οκόν και τον Λάντο Νόρις της McLaren. Βέβαια αναμένεται να έχει και πίεση από πίσω, μιας και στις θέσεις 10 και 11 βρίσκονται οι οδηγοί της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ.

Fastest in Q1 and rapid throughout Quali, know you'd have been fighting at the front without that DRS issue, LH 💛💜 Still all to play for tomorrow! pic.twitter.com/vGmuaqeVix