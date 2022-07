Ο Τζορτζ Ράσελ έφερε ξανά τη Mercedes στην πρώτη θέση της εκκίνησης παίρνοντας μιαν ανέλπιστη pole, 10ος ο Φερστάπεν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ουγγαρίας αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ανατρεπτικές και επιφύλασσαν μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πήρε την pole position. O Κάρλος Σάινθ κέρδισε τον Σαρλ Λεκλέρ και ήταν δεύτερος, ενώ ο Mονεγάσκος της Scuderia Ferrari θα ξεκινήσει από την 3η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε λόγω προβλημάτων με το μονοθέσιο της Red Bull να διεκδικήσει μια από τις πρώτες θέσεις και έμεινε 10ος.

IT'S POLE FOR GEORGE RUSSELL!!!



What a lap from the Briton - his first career pole! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/K08w2LhLzt — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Q1

Το απόγευμα στο Χανγκαρόρινγκ οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές, καθώς η βροχή που έπεσε νωρίτερα στο FP3 είχε σταματήσει, ο ήλιος είχε κάνει την εμφάνισή του και η πίστα είχε στεγνώσει. Έτσι οι οδηγοί ξεκίνησαν να βγαίνουν στην πίστα με ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα (σλικ) στα μονοθέσιά τους. Οι τελευταίοι που βγήκαν από τα γκαράζ τους ήταν οι δύο οδηγοί της Ferrari.

Ο Φερστάπεν έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων. Η κατάσταση της πίστας συνεχώς βελτιωνόταν και οι χρόνοι έπεφταν σε κάθε πέρασμα, ωστόσο ο Ολλανδός της Red Bull διατηρούσε την πρωτιά, μπροστά από τις Ferrari.

Στο τέλος όμως ήταν οι δύο Mercedes που έλαμψαν, με τον Χάμιλτον στην πρώτη θέση και τον Ράσελ στη 2η, με τον Σάινθ να ακολουθεί. Οι πέντε οδηγοί όμως που δεν κατάφεραν να περάσουν στο Q2 ήταν οι Τσουνόντα, Άλμπον, Φέτελ, Γκασλί και Λατίφι. Οι Williams δεν κατάφεραν να επαναλάβουν την έκπληξη του FP3 και ο Γκασλί είδε τον τελευταίο χρόνο του, που θα τον έφερνε μέσα στη 15άδα, να διαγράφεται από τους αγωνοδίκες για παραβίαση των ορίων της πίστας.

Q2

Το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε με αρκετούς οδηγούς να μη βιάζονται να βγουν στην πίστα, περιμένοντας οι συνθήκες να βελτιωθούν κι άλλο πριν κάνουν τις γρήγορες προσπάθειές τους. Αρχικά ο Νόρις με τη McLaren έδειξε να είναι αρκετά γρήγορος αλλά λίγο αργότερα ο Φερστάπεν έριξε το χρόνο άλλα 4 δέκατα για να ανέβει στην κορυφή. Ελάχιστα πίσω του βρέθηκε ο Λεκλέρ της Ferrari.

Εντυπωσιακός ήταν ο Αλόνσο με την Alpine, που προσωρινά ανέβηκε 2ος. Σε περιπέτειες όμως μπήκε ο Πέρεζ, του οποίου επίσης διαγράφηκε ο πρώτος γρήγορος γύρος λόγω ορίων πίστας. Ήταν όμως ένα λάθος των αγωνοδικών και λίγο αργότερα ο χρόνος του αποκαταστάθηκε. Ωστόσο, ήταν αρκετός για να τον φέρει μόνο στην 9η θέση.

Perez had his lap time deleted for this BUT the stewards have now reinstated his time 👍#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/TuvyKmoD0I — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Όπως φάνηκε στο Q1, οι διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς ήταν πολύ μικρές και για την είσοδο στη 10άδα θα δινόταν μεγάλη μάχη, την οποία έκανε ακόμα πιο δύσκολη η εμφάνιση λίγων σταγόνων βροχής στα τελευταία λεπτά. Η μεγάλη έκπληξη δεν έλειψε, καθώς ο Πέρεζ δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του, βρήκε και τον Μάγκνουσεν μπροστά του στον τελευταίο του γύρο, και παίρνοντας την 11η θέση αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Μαζί του αποκλείστηκαν οι Ζου, Μάγκνουσεν, Στρολ και Σουμάχερ.

Q3

Η σειρά εκκίνησης στην Ουγγαρία παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς οι προσπεράσεις δεν είναι καθόλου εύκολες, και έτσι η μάχη για την pole position «άναψε» στο τρίτο σκέλος, με τους οδηγούς να βγαίνουν για την πρώτη γρήγορη προσπάθειά τους. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν πιο γρήγορος σε αυτήν τη φάση, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον Λεκλέρ, ενώ ο Φερστάπεν δεν έκανε «καθαρό» γύρο και έμεινε πολύ πίσω. Εντυπωσιακός ήταν ο Τζορτζ Ράσελ που ήταν ταχύτερος από τον Λεκλέρ και ανέβηκε προσωρινά δεύτερος.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για ανασυγκρότηση και φρέσκα ελαστικά, πριν από τον τελευταίο και αποφασιστικό γύρο τους που θα έκρινε τα πάντα. Ο Λεκλέρ βελτίωσε σημαντικά το χρόνο του αλλά δεν κατάφερε να φτάσει τον Σάινθ, που επίσης βελτιώθηκε, παρότι δεν χρειαζόταν για να μείνει μπροστά από τον Μονεγάσκο.

Την pole όμως πανηγύρισε ο Τζορτζ Ράσελ, που στα τελευταία δευτερόλεπτα σημείωσε με τη Mercedes τον καλύτερο χρόνο της ημέρας. Πίσω από της Ferrari ακολούθησαν οι Νόρις, Οκόν, Αλόνσο, Χάμιλτον, Μποτας και Ρικάρντο. Καταστροφή για τον Φερστάπεν, που αντιμετώπισε προβλήματα με τον κινητήρα στο μονοθέσιο της Red Bull και έμεινε στη 10η θέση.

O αγώνας της Κυριακής ξεκινάει στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας και την εξέλιξή του θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όπως πάντα μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα