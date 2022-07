O Σεμπάστιαν Φέτελ εξέφρασε την επιθυμία του να δει έναν συγκεκριμένο οδηγό στη θέση του στην Aston Martin F1 το 2023.

Τα βλέμματα πάνω του έστρεψε ο Σεμπάστιαν Φέτελ πριν η αγωνιστική δράση αρχίσει στην Ουγγαρία. Ο 35χρονος Γερμανός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Formula 1 στο τέλος του 2022, καθώς επιθυμεί να αφοσιωθεί περισσότερο στην οικογένειά του.

Πριν από λίγες ημέρες, η Aston Martin είχε παραδεχθεί μέσω του επικεφαλής της, Μάικ Κρακ, πως δεν έχει άμεσα εναλλακτική σε περίπτωση που ο Φέτελ αποφάσιζε να αποχωρήσει. Η εξέλιξη αλλάζει δεδομένα στη μεταγραφική περίοδο του σπορ, καθώς η ομάδα του Σίλβερστον πρέπει τώρα να ψάξει αντικαταστάτη του 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Όμως ποια είναι η γνώμη του Φέτελ; Ο Γερμανός με δηλώσεις του στο The Race, εξέφρασε την άποψή του για το ποιος θα ήθελε να τον διαδεχθεί στην Aston Martin: «Φυσικά μίλησα με τον Λόρενς Στρολ και του απάντησα πως δεν θέλω να συνεχίσω στη Formula 1. Είχαμε μια πολύ μικρή συζήτηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Έχω την άποψή μου. Έχω μεγάλη εκτίμηση στον Μικ Σουμάχερ. Δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, διότι είμαστε πολύ κοντά. Αλλά πιστεύω πως είναι ένας φοβερός οδηγός και μαθαίνει πολλά. Μαθαίνει όταν άλλοι σταματούν να κάνουν πρόοδο. Έχει ικανότητες και είναι πολύ νέος. Όμως στην τελική, η ομάδα πρέπει να κάνει την επιλογή».

Ο Σουμάχερ από τη μεριά του είναι οδηγός της Ακαδημίας της Ferrari, κάτι που αναμένεται να δυσκολέψει την περίπτωσή του, αν τον προσεγγίσει η βρετανική ομάδα. Η Aston Martin έχει αρκετές επιλογές οδηγών και ήδη έχει συνδεθεί με τους Φερνάντο Αλόνσο, Ντάνιελ Ρικάρντο, Νίκο Χούλκεμπεργκ και Νικ Ντε Βρις.

Ο νεαρός Γερμανός που αγωνίζεται στη Haas δεν έκλεισε την πόρτα στη μετακίνησή του στηv Aston Martin: «Ποτέ μη λες ποτέ. Φυσικά τώρα εστιάζω στον αγώνα της Ουγγαρίας. Η Ferrari δεν έχει ελεύθερη θέση, η Haas έχει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει».

Η οικογένεια Στρολ δεν είναι άγνωστη στον Μικ Σουμάχερ, ο οποίος στις μικρές κατηγορίες αγωνιζόταν με την Prema, την ομάδα που ήταν ιδιοκτησία του Λόρενς Στρολ, ο οποίος είναι σήμερα ο πρόεδρος της Aston Martin.

