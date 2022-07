Χάμιλτον σε Φέτελ: «Αφήνεις τη Formula 1 καλύτερη απ’ ό,τι τη βρήκες»

Το μήνυμά του προς τον Σεμπάστιαν Φέτελ έστειλε ο Λιούις Χάμιλτον, μετά την ανακοίνωση πως ο Γερμανός θα αποχωρήσει από την F1 στο τέλος της σεζόν.

Ο κόσμος της Formula 1 βρίσκεται σε κατάσταση σοκ τις τελευταίες ώρες. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ τάραξε τα νερά, ανακοινώνοντας πως θα αποχωρήσει από το σπορ στο τέλος του 2022, με την είδηση να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Τα μηνύματα των συναθλητών του δεν άργησαν να εμφανιστούν, με τον Λιούις Χάμιλτον να δημοσιεύει στα social media το "αντίο" στον Γερμανό. Οι δύο οδηγοί έδωσαν ανά τα χρόνια τεράστιες μάχες εντός πίστας για νίκες και τίτλους, αμφότεροι έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στους αγώνες ταχύτητας.

Ο Χάμιλτον έγραψε συγκεκριμένα: «Σεμπάστιαν, ήταν τιμή μου να σε αποκαλώ συναγωνιστή και ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τιμή να σε αποκαλώ φίλο μου. Αφήνεις τη Formula 1 καλύτερη απ’ ό,τι τη βρήκες. Αυτός είναι πάντα ο στόχος. Δεν έχω αμφιβολία πως ό,τι έρχεται για εσένα στο μέλλον θα είναι συναρπαστικό, με νόημα και θα σε επιβραβεύσει. Σε αγαπώ φίλε».

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m