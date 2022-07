Στην Mercedes-AMG πιστεύουν πως ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να είναι πιο γρήγορος από ό,τι μπορεί να του προσφέρει το μονοθέσιο.

Στο Grand Prix Γαλλίας η Mercedes-AMG περίμενε να είναι σε θέση να απειλήσει τις Scuderia Ferrari και Red Bull Racing ή τουλάχιστον να βρίσκεται πιο κοντά σε αυτές από τους προηγούμενους αγώνες. Όμως η πραγματικότητα τη χτύπησε... κατακέφαλα, μιας και η W13 E Performance ήταν στις κατατακτήριες πάνω από ένα δευτερόλεπτο πιο αργή από τις RB18 και F1-75.

Ο Λιούις Χάμιλτον στο τέλος των κατατακτηρίων, κατάφερε να βρεθεί κάτι λιγότερο από εννέα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman, Σαρλ Λεκλέρ. Η επίδοση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ικανοποίησε πάντως ιδιαίτερα τον επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, ο οποίος μετά το τέλος του Q3 μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον οδηγό του.

«Αν ο Σάινθ μας ξεπεράσει, ακόμα και η 5η θέση είναι πολύ καλή. Πιθανότατα ο Χάμιλτον έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες του μονοθεσίου τώρα τελευταία. Με τα φρέσκα ελαστικά ξέραμε πως θα είμαστε η τρίτη ή η τέταρτη ταχύτερη ομάδα, όπως όλη τη σεζόν μέχρι τώρα. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Όταν έχεις μειονέκτημα και οι προσδοκίες σου είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, τότε αρχίζεις να πειραματίζεσαι. Εμείς το κάναμε με τα επίπεδα κάθετης δύναμης και με τις θερμοκρασίες των ελαστικών. Το μονοθέσιό μας όμως δεν είναι αρκετά γρήγορο», ανέφερε ο Αυστριακός στο Sky Sports.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς της Mercedes από τις άμεσες αντιπάλους της είναι στις ευθείες. Συγκεκριμένα στο Q3, o Χάμιλτον ήταν 9 χλμ/ώρα πιο αργός στο σημείο μέτρησης με το DRS, από τον Μαξ Φερστάπεν. O Βρετανός ήταν χαρούμενος με την επίδοσή του παρά τη μεγάλη διαφορά και στο Grand Prix, σε περίπτωση που κάποιος εκ των Λεκλέρ, Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε έχει τον πρώτο λόγο για να ανέβει στο βάθρο.

