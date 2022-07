Δείτε την αλάνθαστη οδήγηση του οδηγού της Ferrari που του χάρισε την 16η pole στην F1.

Μπορεί βαθμολογικά να είναι στη δεύτερη θέση πληρώνοντας προβλήματα αξιοπιστίας και λάθη στρατηγικής της Scuderia Ferrari, όμως δίχως αμφιβολία, ο Σαρλ Λεκλέρ είναι φέτος ο «βασιλιάς» των κατατακτήριων δοκιμών!

Στις δώδεκα έως τώρα μονομαχίες, ο Μονεγάσκος έχει κατακτήσει επτά pole positions, με πιο πρόσφατη αυτή στο Grand Prix Γαλλίας, ανεβάζοντας τη συνολικό συγκομιδή του στην καριέρα του στη Formula 1, στις 16!

Ο Λεκλέρ ήταν ταχύτερος στην πρώτη προσπάθειά του κατά τη διάρκεια του Q3 στην πίστα Πολ Ρικάρ αλλά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Μαξ Φερστάπεν με τη δεύτερη. Με αρωγό και τον teammate του, Κάρλος Σάινθ, που του έδωσε tow στην πορεία του γύρου, κατέβασε την απόλυτη επίδοση στο 1.30.872!

Δείτε τον εντυπωσιακό γύρο της pole στο μήκους 5.842m σιρκουί του Λε Καστελέ, από τη θέση του οδηγού!

