Καθόλου χαρούμενος με τη διαφορά από την κορυφή στις κατατακτήριες του GP Γαλλίας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, μη μπορώντας να εξηγήσει πώς έχασε ρυθμό η W13.

Η Mercedes-AMG πήγε στο Grand Prix Γαλλίας με την ελπίδα να μπορέσει να μειώσει κι άλλο τη διαφορά από τη Scuderia Ferrari και τη Red Bull Racing. Όμως αυτό δεν συνέβη ποτέ, με την W13 να υπολείπεται σημαντικά από τις RB18 και F1-75.

Στις κατατακτήριες δοκιμές ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη στην 4η θέση, όμως η διαφορά του από τον poleman, Σαρλ Λεκλέρ ήταν περίπου εννέα δέκατα του δευτερολέπτου. Τη διαφορά αυτή δεν μπορεί να την εξηγήσει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος είχε διαφορετικές προσδοκίες πριν την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου.

«Ήρθαμε στο τριήμερο εδώ στη Γαλλία ελπίζοντας να είμαστε τρία δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργοί και είμαστε τελικά ένα δευτερόλεπτο πιο αργοί. Mε τα τρία δέκατα, πίστευα πως μπορούμε να κλείσουμε άλλα δύο στον επόμενο αγώνα και να είμαστε στη μάχη στη Βουδαπέστη. Αλλά αν είναι όπως στη Γαλλία η διαφορά, τότε θα μας πάρει καιρό να είμαστε στη μάχη της νίκης. Αλλά είναι εφικτό», ανέφερε ο 37χρονος στο racefans.

Παρά το γεγονός πως ήταν περίπου εννέα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από το χρόνο της pole position, ο Χάμιλτον ήταν ευχαριστημένος από την απόδοσή του: «Ήμουν πολύ χαρούμενος με το γύρο μου στο τέλος. Ήταν ένας πολύ όμορφος γύρος. Απλά ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός. Για κάποιο λόγο φαίνεται πως είμαστε πιο μακριά στον αγώνα αυτό. Όμως όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι. Οι δύο κορυφαίες ομάδες είναι στη δική τους κατηγορία».

Επιπλέον ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε σε δύο παραμέτρους. Η πρώτη ήταν το γεγονός πως η απουσία του από το FP1 του στέρησε πολύτιμο χρόνο από την πίστα και η δεύτερη το ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί είναι τόσο αργή η W13.

«Με δεδομένο πως έχασα το FP1, που σε αφήνει σε μειονεκτική θέση, είμαι πολύ χαρούμενος με την πρόοδό μου. Όλοι στο εργοστάσιο δουλεύουν πολύ σκληρά για να βελτιωθούμε. Πίστευα πως κάναμε βήμα πίσω, όμως κατάφερα να αντιστρέψω την κατάσταση στις κατατακτήριες. Δεν ξέρω πού χάνουμε το χρόνο, αλλά τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο είναι στις ευθείες. Στις γρήγορες στροφές είναι λες κι έχουν λιγότερο drag και περισσότερη κάθετη δύναμη. Στον τελευταίο τομέα χάναμε έξι δέκατα. Είναι τρελό. Δεν καταλαβαίνω πώς το κάνουν», ήταν τα λόγια του Χάμιλτον.

