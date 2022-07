O Μονεγάσκος επιβλήθηκε στο φινάλε της μάχης του Λε Καστελέ, σημειώνοντας την έβδομη φετινή του pole position!

Συναρπαστικές σε εξέλιξη ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Γαλλίας, δωδέκατου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε τη 16η Pole Position της καριέρας του και θα μοιραστεί την πρώτη σειρά της εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής με τον Μαξ Φερστάπεν. Θα είναι η έβδομη φορά που οι δυο τους θα βρεθούν δίπλα-δίπλα όταν θα σβήσουν τα κόκκινα φώτα.

Όμως ας δούμε αναλυτικά πως εξελίχθηκε η μάχη της pole position στην πίστα του Λε Καστελέ και πως διαμορφώνεται η σχάρα εκκίνησης του «καυτού» αγώνα της Κυριακής.

Q1

Η δράση ξεκίνησε με αφόρητη ζέστη και συνθήκες δύσκολες για ανθρώπους και μηχανές. Η θερμοκρασία αέρα ήταν στους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ αυτή του οδοστρώματος σκαρφάλωσε στους 53. Τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Σαρλ Λεκλέρ, με επίδοση στο 1.31.727. Η Ferrari έκανε το 1-3, με τον Κάρλος Σάινθ μισό δευτερόλεπτο μακριά και τη Red Bull του Φερστάπεν ανάμεσά τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η μάχη για πρόκριση στην επόμενη φάση, με πολλές ανακατατάξεις στην ουρά. Ο Άλεξ Άλμπον της Williams και ο Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo έκαναν λάθη ενώ ο Μικ Σουμάχερ της Haas είδε την τελική του επίδοση να ακυρώνεται γιατί υπερέβη τα όρια της πίστας στη στροφή 3.

Πράγμα που άλλαξε τη ζώνη αποκλεισμού, εκεί που πλέον ήταν ο τοπικός ήρωας, Πιερ Γκασλί, που αποκλείστηκε για μόλις 16 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Εκτός συνέχειας έμειναν επίσης ο Λανς Στρολ της Aston Martin, o Ζου, ο Σουμάχερ και ο Νίκολα Λατίφι της Williams.

Q2

Η κορυφή ανήκε ξανά στη Ferrari, με τα κόκκινα μονοθέσια να κάνουν το 1-2. Αυτή τη φορά ήταν ο Σάινθ που τοποθέτησε εαυτόν στην κορυφή, κατεβαίνοντας στο 1.31.081. Ο Φερστάπεν ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μακριά!

Στην ουρά είχαμε πάλι πέντε οδηγούς από πέντε διαφορετικές ομάδες, με τον Ντάνιελ Ρικιάρντο (McLaren), τον Έστεμπαν Όκον (Alpine), τον Βάλτερι Μπότας (Alfa Romeo), τον Σεμπάστιαν Φέτελ (Aston Martin) και τον Άλεξ Άλμπον (Williams) να αποκλείονται από τη συνέχεια.

Q3

Στη μάχη για την pole είχαμε δύο Ferrari, δύο Red Bull, δύο Mercedes, τη McLaren του Νόρις, την Alpine του Αλόνσο, τη Haas του Μάκγνουσεν και την AlphaTauri του Τσουνόντα!

Leclerc has the early advantage in Q3 but not by much!



He's 0.008s faster than Verstappen after the first runs#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/8UspW9EMY6 — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

Στην πρώτη ζαριά, ο Λεκλέρ ήταν ταχύτερος όλων, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1.31.209. Ο Φερστάπεν ήταν μόλις 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του, ο Σέρχιο Πέρεζ στα 3 δέκατα, οι Mercedes άνω του δευτερολέπτου ενώ ο Σάινθ που θα εκκινήσει τον αγώνα από την ουρά του grid λόγω αλλαγής κινητήρα, δεν έγραψε χρόνο.

Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Σάινθ επικεντρώθηκε στο να βοηθήσει τον Λεκλέρ δίνοντας του «tow», με τα δύο κόκκινα μονοθέσια να κινούνται σχεδόν σε σχηματισμό, με αποτέλεσμα ο Μονεγάσκος να βελτιώσει κι άλλο τον απόλυτο χρόνο – στο 1.30.872.

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!! 💪



A brilliant effort from the Ferrari driver who tops qualifying for the seventh time this season 👏



Verstappen takes second place with Perez finishing third.#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4naVnbdQY6 — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

Ο Φερστάπεν προσπάθησε αλλά έμεινε 3 δέκατα του δευτερολέπτου μακριά. Πίσω τους θα είναι η δεύτερη Red Bull με τον Σέρχιο Πέρεζ και η Mercedes του Λούις Χάμιλτον.

Άλλοι δύο Βρετανοί θα μοιραστούν την τρίτη σειρά του grid, ο Νόρις της McLaren και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Αποτελέσματα

Ο αγώνας

φωτογραφίες: Scuderia Ferrari