H Mazda παρουσίασε στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο δύο concept cars που προαναγγέλλουν το μέλλον της μάρκας.

Δυναμική παρουσία στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο από την Mazda. Δύο πρωτότυπα εντυπωσίασαν τους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου, ενώ πρεμιέρα για το κοινό έκανε το νέο CX-5 παραγωγής.

Το όνομα Vision παραπέμπει στο όραμα της ιαπωνικής μάρκας για τα μοντέλα του μέλλοντος, με το Vision X-Coupe να είναι ένα όχημα της μεγάλης κατηγορίας και το Vision X-Compact να παραπέμπει στο μελλοντικό αυτοκίνητο πόλης.

Mazda Vision X-Coupe

To δυναμικό αμάξωμα του Vision X-Coupe ξεπερνάει σε μήκος τα 5 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο τα 3 μέτρα. Η σχεδίαση αποτελεί εξέλιξη της φιλοσοφίας «Kodo-Soul of Motion».

Το σύστημα κίνησης είναι τεχνολογίας plug-in hybrid, με περιστροφικό κινητήρα, ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία. Η συνδυαστική ισχύς είναι 510 ίπποι, με την ηλεκτρική αυτονομία να είναι 160 χλμ. και τη συνολική 800 χλμ.

Mazda Vision X-Compact

Το Vision X-Compact φθάνει σε μήκος τα 3,82 μέτρα και - ίσως - σχεδιαστικά αποτελεί τον προπομπό του μελλοντικού Mazda 2. Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία η αποστολή του είναι να ενισχύσει τους δεσμούς των ανθρώπων με τα αυτοκίνητα, μέσω των νέων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε αυτή την περίπτωση η Mazda δεν δημοσιοποίησε τεχνικά χαρακτηριστικά, εικάζουμε όμως ότι το επόμενο Mazda 2 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Άλλωστε πλέον υπάρχουν αρκετά στιλάτα ηλεκτρικά πόλης σε κυκλοφορία, όπως το Renault 5 και το Fiat Grande Panda.