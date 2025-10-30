Ο Μονεγάσκος μίλησε για την εμπειρία του στην εκκίνηση του αγώνα της Formula 1 στο Μεξικό και τόνισε πως δεν είχε παρά μόνο μία επιλογή.

Ξεκινώντας από τη 2η και 3η θέση, η Scuderia Ferrari ήλπιζε να πιέσει τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε την pole position στο Grand Prix Μεξικού. Ωστόσο, ο Βρετανός της McLaren έδειξε απόλυτο έλεγχο και οδήγησε άνετα στη νίκη, αποκτώντας προβάδισμα ενός βαθμού στη βαθμολογία.

Πίσω του εξελίχθηκαν μονομαχίες στις πρώτες στροφές οι οποίες είναι αντικείμενο συζήτησης ακόμα και σήμερα.

Ο… χαμός της πρώτης στροφής

Η εκκίνηση στο Autódromo Hermanos Rodríguez είναι πάντα κρίσιμη και ο αγώνας του 2025 το επιβεβαίωσε απόλυτα. Ο Νόρις ξεκίνησε εξαιρετικά, αλλά και οι δύο Ferrari είχαν καθαρή εκκίνηση, με τον Χάμιλτον να διαλέγει την εσωτερική γραμμή και πριν τα φρένα για τη στροφή 1 ήταν 2ος.

Στα αριστερά του είχε τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος με τη σειρά του είχε δίπλα του τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πέρασε στιγμιαία στο γρασίδι μετά από μπλοκάρισμα κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Ο Λεκλέρ από τη μεριά του έκοψε τη δεύτερη στροφή και προσπέρασε τους Χάμιλτον και Νόρις. Επιστρέφοντας στην πίστα, ο Μονεγάσκος επέστρεψε τη θέση μόνο στον Νόρις και όχι στον Χάμιλτον, κάτι που αγνόησαν οι αγωνοδίκες.

Ο Χάμιλτον έστριψε 2ος στη στροφή 1 και μετά τη στροφή 3 ήταν 3ος δίχως να έχει δεχθεί προσπέρασμα εντός πίστας. Αμέσως στον ασύρματο ο Βρετανός ενημέρωσε την ομάδα του για την αντικανονική προσπέραση του Λεκλέρ, με τον αρχιμηχανικό του, Ρικάρντο Αντάμι να του απαντά: «Το ξέρουμε, κράτα ψηλά το κεφάλι». Μετά τον αγώνα ο Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με το γεγονός πως άλλοι οδηγοί δεν δέχθηκαν ποινή και ήταν ο μόνος που τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες.

O Λεκλέρ υπερασπίστηκε την κίνησή του

Ο Λεκλέρ μετά το συμβάν στην εκκίνηση είχε έναν ήσυχο αγώνα, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει τον ρυθμό του Νόρις. Στο φινάλε, φαινόταν πως θα δεχόταν πίεση από τον Φερστάπεν, όμως τον έσωσε το Virtual Safety Car στον τελευταίο γύρο.

Μετά τον τερματισμό, ο Μονεγάσκος παραδέχτηκε πως δεν απόλαυσε καθόλου τη μάχη στην πρώτη στροφή και εξήγησε γιατί προσπέρασε αντικανονικά τον Χάμιλτον:

«Ναι… Δεν το απόλαυσα καθόλου αυτό που έγινε. Κανονικά μου αρέσει να μάχομαι, αλλά αυτή τη φορά, όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε Λιούις και Μαξ, είναι από αυτές τις καταστάσεις που δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Απλώς προσεύχεσαι να σου αφήσουν αρκετό χώρο για να στρίψεις. Ακούμπησα λίγο τον Λιούις, και μετά δεν υπήρχε καθόλου πρόσφυση στην εξωτερική, οπότε αναγκάστηκα να κόψω τη στροφή. Ευτυχώς για όλους μας, δεν είχε καμία συνέπεια».

