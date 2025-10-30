Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαμάχη του Βραζιλιάνου ενάντια στην FIA, τη Formula 1 και τον πρώην ισχυρό της άνδρα, Μπέρνι Έκλεστον.

Η πολύκροτη υπόθεση του Φελίπε Μάσα για το χαμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 το 2008 ξεκίνησε την Τρίτη 28/10 στο Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου. Ο Βραζιλιάνος πρώην οδηγός της Ferrari ζητά αποζημίωση ύψους περίπου 64 εκατομμυρίων λιρών (74 εκατομμύρια ευρώ) από τη FIA, τη Formula One Management (FOM) και τον πρώην επικεφαλής του σπορ, Μπέρνι Έκλεστον.

Ο Βραζιλιάνος επιμένει πως έχασε άδικα το πρωτάθλημα από τον Λιούις Χάμιλτον εξαιτίας της σκόπιμης σύγκρουσης της Renault στο GP Σιγκαπούρης, γνωστή και ως “Crashgate”, και πως υπήρξε «συγκάλυψη» από τους θεσμούς του σπορ.

Οι πρώτες αντιπαραθέσεις στο δικαστήριο

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου (Royal Courts of Justice), υπό την προεδρία του δικαστή Ρόμπερτ Τζέι, ο οποίος θα αποφασίσει αν το αίτημα του Μάσα θα οδηγηθεί σε πλήρη δίκη.

Ο ίδιος ο Μάσα παρέστη στο δικαστήριο, ενώ οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι η FIA παραβίασε τις υποχρεώσεις της και ότι το αποτέλεσμα της Σιγκαπούρης θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί, κάτι που θα τον αναδείκνυε πρωταθλητή του 2008.

Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποι της FIA, της FOM και του Μπέρνι Έκλεστον απάντησαν επιθετικά, ζητώντας την άμεση απόρριψη της υπόθεσης.

Η «επίθεση» του Έκλεστον και της FIA

Ο δικηγόρος του Έκλεστον, Ντέιβιντ Κουέστ, χαρακτήρισε την προσφυγή «μια λανθασμένη προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία του πρωταθλήματος του 2008», προσθέτοντας ότι «μετατρέπει το δικαστήριο σε λέσχη συζητήσεων για αγώνες».

«O κ. Μάσα είχε την ατυχία να βρεθεί αντιμέτωπος απέναντι σε έναν από τους καλύτερους οδηγούς στην ιστορία της F1. Ούτε αυτός, ούτε κανένας άλλος δεν μπορούσαν να κερδίσουν τον κ. Χάμιλτον εκείνη τη χρονιά. Ο κ. Μάσα απέδωσε κάκιστα στη Σιγκαπούρη. Τερμάτισε 13ος, χωρίς βαθμούς, και αυτό οφειλόταν κυρίως στα δικά του λάθη, πέρασε πάνω από μηχανικό στα pits και έφυγε με τη μάνικα καυσίμου ακόμη συνδεδεμένη», ανέφερε.

Η FIA, στην έγγραφη υπεράσπισή της, υιοθέτησε παρόμοια στάση, γράφοντας πως: «Η αξίωση του κ. Μάσα είναι τόσο περίπλοκη όσο και υπερβολικά φιλόδοξη. Ένας πολυεκατομμυριούχος Βραζιλιάνος ζητά αποζημίωση για γεγονότα που συνέβησαν πριν από 17 χρόνια».

Η Ομοσπονδία υπογράμμισε επίσης «μια σειρά λαθών του ίδιου και της Ferrari στη Σιγκαπούρη αλλά και σε άλλους αγώνες», τα οποία συνέβαλαν στο να τερματίσει δεύτερος στο πρωτάθλημα.

Ο Μάσα φέρει όλη την ευθύνη για την απώλεια του τίτλου

Η Άνελιζ Ντέι, που εκπροσωπεί τη Formula One Management, τόνισε πως η αγωγή «δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας», υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν η είσοδος του safety car, μετά τη σκόπιμη σύγκρουση του Νέλσον Πικέ Jr., που χάλασε τον αγώνα του Μάσα:

«Η ζημιά προκλήθηκε από μια σειρά λαθών του ίδιου και της ομάδας του στη διάρκεια των υπόλοιπων 47 γύρων.»

Οι δικηγόροι του Μάσα, από την άλλη, επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να φτάσει σε πλήρη δίκη, καθώς «οι αντίδικοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι οι ισχυρισμοί του δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας».

